La Corte Suprema le permite a Trump recortar 800 millones en subvenciones para investigaciones DEI

Publicado por Joaquín Núñez 21 de agosto, 2025

La Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) le permitió a la Administración Trump recortar de casi 800 millones de dólares en subvenciones para investigaciones sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI). Los jueces del máximo tribunal del país fallaron a favor de la Casa Blanca, desde donde argumentaron que este dinero no se destinaba a la investigación científica ni mejoraba la salud de los ciudadanos.

El fallo salió con 5 votos a favor y 4 en contra. En la mayoría estuvieron Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, mientras que John Roberts, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson quedaron en la minoría. Dentro del grupo de los conservadores, solo Roberts, presidente de la Corte, votó en contra.

La decisión levantó parcialmente el fallo de un juez de Boston, William Young, quien previamente había bloqueado este recorte en los Institutos Nacionales de Salud (NIH). En la demanda, aseguraron que la decisión de la Administración Trump era “una interrupción sin precedentes a la investigación en curso”.

Meses después, en junio, Young bloqueó los recortes luego de una serie de demandas presentadas por 16 fiscales generales demócratas y otros grupos de salud.

En su fallo, la Corte Suprema accedió a suspender la parte del fallo que anulaba el fin de las subvenciones, mientras el proceso judicial continúa en apelaciones.

“Si no queremos que prevalezca la anarquía en el sistema judicial federal, un precedente de esta Corte debe ser seguido por los tribunales inferiores sin importar cuán equivocados lo consideren. (...) Los jueces de tribunales inferiores a veces pueden estar en desacuerdo con las decisiones de este tribunal, pero nunca tienen la libertad de desafiarlas”, escribió el juez Gorsuch, quien fue nominado por Donald Trump en 2017.

La disidencia más extensa llegó de la pluma de la jueza Jackson, quien escribió 21 páginas: "Se trata de la jurisprudencia del Calvinball con un giro. El Calvinball solo tiene una regla: no hay reglas fijas. Parece que nosotros tenemos dos: esa y que esta Administración siempre gana".