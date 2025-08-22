Nueva York: la Justicia anula la sentencia de más de $500 millones contra Trump por presunto fraude civil

Publicado por Carlos Dominguez 21 de agosto, 2025

Una corte de apelación falló el jueves desestimando la enorme multa por fraude civil que había sido impuesta al presidente Donald Trump, tras haber sido demandado por el estado de Nueva York por haber presuntamente exagerado su patrimonio.

Un panel de cinco jueces de la División de Apelaciones del estado dijo que el veredicto, que le costaría a Trump una multa de más de $500 millones, era excesivo y que violaba la Octava Enmienda de la Constitución.

"Si bien la medida cautelar ordenada por el tribunal está bien redactada para frenar la cultura empresarial de los demandados, la orden de devolución de ganancias ilícitas del tribunal, que obliga a los demandados a pagar casi $500 millones al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos", escribieron los jueces Dianne T. Renwick y Peter H. Moulton en una de las varias opiniones, recogidas por AP, que confirman el fallo.

Tras determinar que Donald Trump había presuntamente cometido fraude al rellenar los estados financieros presentados a prestamistas y aseguradoras, el juez Arthur Engoron le condenó el año pasado a pagar $355 millones en multas. Con los intereses, el monto ya había superado los $515 millones.

La Justicia también había prohibido al líder republicano y a sus dos hijos mayores ocupar cargos directivos en empresas durante varios años.

Este jueves, la corte desestimó la sanción impuesta por Engoron en su totalidad. Sin embargo, ha dejado una vía para ulteriores apelaciones ante la más alta corte del estado, la Corte de Apelaciones.

Laetitia James apelará el fallo

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el jueves que apelará el fallo que anuló la multa civil contra Donald Trump.

"Solicitaremos la apelación ante la Corte de Apelaciones y seguiremos protegiendo los derechos e intereses de los neoyorquinos", dijo la fiscal en un comunicado.