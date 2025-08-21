La DEA acusó al régimen de Maduro de colaborar con las FARC y el ELN para traficar droga a Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2025

Terry Cole, director de la DEA, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro colabora con el ELN y las disidencias de las FARC en Colombia para enviar “niveles sin precedentes de cocaína” a los carteles mexicanos que la introducen en Estados Unidos.

“Venezuela se ha convertido en un narco-estado terrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y desde Colombia hacia los carteles mexicanos, que continúan ingresando a los Estados Unidos en cantidades récord”, dijo Cole durante una entrevista en Fox News.

De igual manera, Cole resaltó que "la corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista" y "siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles".

Las autoridades piden a los estadounidenses no viajar al país caribeño



Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses que eviten viajar al país caribeño.

“El Gobierno de Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela”, escribió la embajada.

Además, las autoridades indicaron que la alerta se hace “debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles”.