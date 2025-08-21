Trump anuncia que patrullará DC con las tropas el jueves: "Voy a salir con la policía y con los militares"

Publicado por Carlos Dominguez 21 de agosto, 2025

Donald Trump patrullará este jueves las calles de Washington DC con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista para Newsmax.

"Voy a salir esta noche - voy a mantenerlo en secreto", dijo Trump en The Todd Starnes Show. "Voy a salir con la policía y con los militares. La Guardia Nacional ha hecho un trabajo fantástico".

Por su parte, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, reaccionó minutos después en el programa Newsline del medio conservador, diciendo que el plan del presidente de salir a patrullar era "una noticia bastante importante" y subrayó que los detalles de seguridad guiarían la operación.

"Por supuesto, cualquier movimiento del presidente va a tener un elemento de seguridad que no quiero adelantar a la gente que maneja estos planes", dijo Fields a la presentadora de Newsmax Bianca de la Garza.