¿Cómo continúa la batalla por la redistribución de distritos tras la aprobación del nuevo mapa electoral en la Cámara de Texas?

20 de agosto, 2025

La Cámara de Representantes de Texas, bajo control republicano, aprobó este miércoles un nuevo mapa congresional que, según las proyecciones, podría darle al partido hasta cinco escaños adicionales en el Congreso federal en las midterms de 2026. El plan, respaldado por el presidente Donald Trump y que pronto será ratificado por el gobernador Greg Abbott, convierte tres distritos tradicionalmente demócratas en prácticamente bastiones republicanos y desplaza dos más, en el sur del estado, moderadamente hacia el GOP.

La medida republicana se produce en medio de una intensa una lucha nacional por el control del Congreso. Los demócratas texanos, que intentaron frenar el proyecto rompiendo el quórum del de la Cámara estatal por dos semanas, solo lograron retrasar la votación. Sin embargo, ahora demócratas de otros estados se preparan para responder a Texas y cambiar sus mapas electorales para sumar escaños para su partido mediante la redistribución de distritos, también conocida como Gerrymandering.

California lista para contraatacar

En California, los demócratas, liderados por Gavin Newsom, avanzan firmemente hacia la convocatoria de un referéndum para noviembre que permitiría suspender la labor de la comisión independiente de redistribución de distritos y aprobar mapas diseñados temporalmente por la mayoría demócrata del Congreso. Una medida muy similar a la aplicada por los republicanos en Texas que, de prosperar, podría darles hasta cinco escaños adicionales al partido azul en el Congreso, según proyecciones del Centro de Política de la Universidad de Virginia.

La audiencia legislativa para llamar al referéndum celebrada en Sacramento fue tensa: los republicanos acusaron a los demócratas de gastar una suma multimillonaria en una elección especial y de romper el acuerdo que blindaba a la comisión independiente, encargada de distribuir imparcialmente los mapas congresionales. El demócrata Steve Bennett, en cambio, defendió la maniobra comparándola con un contragolpe necesario a los pasos republicanos en Texas, a quienes tildó de autoritarios: “Cuando los autócratas cambian las reglas y las normas sobre quién tiene el poder, o peleamos o corremos el riesgo de perder la capacidad de hacerlo para siempre”.

Si bien ambos partidos están acusándose mutuamente de manipular las reglas del juego a su favor, el Gerrymandering ha sido una práctica muy común en EEUU en las últimas décadas, con los propios demócratas usando esta táctica para mejorar sus prestaciones electorales.

Otros estados en juego

Más allá de Texas y California, principales estados inmiscuidos en la batalla por los mapas, otros territorios empiezan a meterse de lleno en el asunto. Ohio, por ejemplo, está obligado por ley a redibujar sus distritos tras la aprobación de un plan en 2021 sin respaldo demócrata. Esta redistribución podría favorecer levemente a los republicanos, que dominan ampliamente el estado. En Indiana y Misuri, mientras tanto, líderes del GOP están presionando a sus gobernadores para convocar sesiones especiales y empezar un proceso de redistribución.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis ya adelantó sus intenciones, afirmando que se puede “anticipar” un nuevo trazado de mapas debido a los cambios demográficos que presenta el estado.

Del lado demócrata, ya hay planes para responder, sin embargo, los intentos de replicar lo que ocurre en California encuentran un poco más de obstáculos. En Illinois, el gobernador JB Pritzker no descarta ajustes, pero su partido ya controla 14 de los 17 distritos y la redistribución sería más compleja para sumar escaños. En Nueva York, la situación está cuesta arriba: los cambios no serían posibles antes de 2028 por restricciones constitucionales.