EXCLUSIVA | La DEA desmiente a Claudia Sheinbaum: sí hay cooperación con México para combatir al narcotráfico

Publicado por Joaquín Núñez 20 de agosto, 2025

La Administración de Control de Drogas (DEA) le dijo en exclusiva a VOZ que existe una iniciativa con México para combatir a los cárteles en la frontera sur. Contrario a lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas, desde la agencia remarcaron que el proyecto conjunto está en marcha.

El entredicho entre Sheinbaum y la DEA comenzó el lunes 18 de agosto, cuando la agencia antidrogas publicó un comunicado en el que anunciaba la existencia del 'Project Portero'. Según explicaron, este busca fortalecer "la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles", mediante la desmantelación de los "guardianes" de los cárteles.

"El programa reúne a investigadores mexicanos con agentes de la ley, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. A lo largo de varias semanas, los participantes identificarán objetivos comunes, desarrollarán estrategias coordinadas de aplicación de la ley y fortalecerán el intercambio de inteligencia", añadieron.

Un día después, Sheinbaum negó esta cooperación, afirmando que no había ningún acuerdo con la DEA. "Cualquier comunicación conjunta, se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del Gobierno de Estados Unidos que no se haya preguntado al Gobierno de México", insistió en una conferencia de prensa.

Incluso afirmó que su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pediría explicaciones ante la Embajada de los Estados Unidos.

En este contexto, VOZ se comunicó con la DEA mediante un correo electrónico para confirmar la existencia del citado programa.

"¿Podría confirmar que el comunicado de prensa es exacto y que la iniciativa bilateral se está llevando a cabo? ¿Cuándo comenzó el programa de capacitación y colaboración de varias semanas con funcionarios mexicanos y cuánto tiempo durará? ¿Se ha llevado a cabo en una de las instalaciones de inteligencia de la DEA en el suroeste, como indica el comunicado de prensa?", preguntó Karina Yapor, productora ejecutiva y presentadora del noticiero Voz News.

En su respuesta, la agencia confirmó y ratificó la existencia del proyecto en conjunto con México. "El lunes, la DEA anunció su iniciativa de capacitación en apoyo al proyecto portero, la cual se lleva a cabo en coordinación con sus homólogos de las fuerzas del orden mexicanas. Este es un avance significativo en el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el intercambio de inteligencia con sus aliados en relación con un tema con implicaciones positivas para ambos lados de la frontera", le dijo la DEA a VOZ.

Además, subrayaron que no podían ofrecer más detalles sobre el Proyecto Portero debido a cuestiones de seguridad.