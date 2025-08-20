Musk está frenando la creación de su propio partido político para no dañar sus vínculos con los republicanos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de agosto, 2025

El magnate Elon Musk está frenando silenciosamente sus planes de lanzar un nuevo partido político. Según reveló el Wall Street Journal, el dueño de Tesla y SpaceX ha comunicado a sus allegados que, por ahora, no seguirá adelante con la idea de fundar el llamado “Partido América”, pues teme que ese movimiento siga afectando directamente a sus actividades empresariales y, además, termine por dañar sus vínculos con los republicanos.

De acuerdo con el reporte exclusivo del WSJ, Musk está particularmente interesado en resguardar su relación con el vicepresidente JD Vance, quien es visto como el heredero político potencial del movimiento MAGA impulsado por el presidente Donald Trump y el próximo candidato del GOP para las elecciones generales de 2028.

Fuentes cercanas dijeron al WSJ que Musk se ha mantenido en contacto constante con Vance en las últimas semanas, a pesar de estar públicamente peleado con Trump. Además, ha reconocido que un tercer partido podría debilitar directamente al Partido Republicano en las próximas midterms, lo que generaría una ruptura total con sus aliados conservadores.

El giro de 180 grados resulta muy llamativo, especialmente porque en julio Musk había asegurado públicamente que organizaría un nuevo partido para competir en las elecciones de 2026. El magnate aún no hizo comentarios sobre el artículo del diario.

Cuando anunció su plan de crear un tercer partido, Musk criticó tanto a los demócratas como los republicanos y prometió dar voz al sector de votantes independientes descontentos. En ese momento, diversas personalidades, como el excandidato presidencial Andrew Yang y el empresario Mark Cuban, expresaron su respaldo al magnate.

Sin embargo, el reporte del WSJ indica que Musk, hasta ahora, no ha establecido un contacto sólido con los grupos especializados en campañas para terceros partidos ni ha desplegado sus recursos para registrar formalmente una nueva organización política. De hecho, muy al contrario, se reporta que el magnate canceló reuniones clave e insistió en que necesita concentrarse en la gestión de sus compañías para recuperarse de las críticas internas contra su liderazgo.

A pesar de su retiro circunstancial del ojo público en las últimas semanas, Musk sigue siendo un actor político de peso en EEUU. En las elecciones de 2024, a través de su comité de acción política America PAC, destinó cerca de $300 millones para respaldar e impulsar a Trump y a candidatos republicanos en estados clave como Pensilvania.

Ahora, según sus allegados, también estudia la posibilidad de usar parte de su fortuna para respaldar al vicepresidente Vance en una eventual candidatura presidencial en 2028.

En todo caso, si finalmente Musk mantiene su decisión de no avanzar de inmediato con el “Partido América”, los republicanos obtendrían una victoria táctica vital de cara a las próximas midterms donde no solo está en disputa la mayoría del Congreso, sino también la implementación genuina de la agenda del presidente Trump en sus últimos dos años de mandato.