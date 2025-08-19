Portavoz de la Casa Blanca sobre los destructores que viajan a Venezuela: EEUU usará “todo su poder” para detener el narcotráfico y Maduro es un “fugitivo”
Karoline Leavitt confirmó que el despliegue de los buques responde a la estrategia de Washington para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas que afectan a comunidades en Estados Unidos.
La Casa Blanca dejó claro este martes que la Administración del presidente Donald Trump está dispuesta a emplear “todo su poder” para frenar el narcotráfico proveniente de Latinoamérica, al tiempo que reiteró que Nicolás Maduro no es un mandatario legítimo, sino el “jefe fugitivo” de un cartel acusado de enviar drogas a territorio norteamericano.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, confirmó que el despliegue de tres destructores con unos 4.000 soldados hacia aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, responde a la estrategia de Washington para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas que afectan a comunidades en Estados Unidos.
Tres destructores y un despliegue prolongado
Los buques de guerra USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson se dirigen a la zona y permanecerán desplegados durante varios meses, según fuentes del Pentágono citadas por medios estadounidenses. El operativo también contará con aviones de vigilancia P-8, submarinos de ataque y acorazados, según reportes.
La medida se enmarca en la directiva firmada por Trump a inicios de mes, que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra carteles latinoamericanos declarados organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos, el Tren de Aragua de Venezuela, la MS-13 en El Salvador y varias estructuras criminales mexicanas.
Maduro señalado como capo del narcotráfico
Caracas responde con movilización militar
En reacción al despliegue, Maduro anunció la activación de millones de integrantes de la Milicia Nacional y de “todos los mecanismos necesarios” para, según dijo, garantizar la soberanía del país.
La confrontación diplomática y militar ocurre mientras la Administración Trump refuerza su política de seguridad nacional, argumentando que la amenaza del narcotráfico trasciende fronteras y constituye un riesgo directo para los ciudadanos estadounidenses.