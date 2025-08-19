Trump critica a los museos por promover la cultura “woke”

Publicado por Agustina Blanco 19 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump arremetió contra los museos del Smithsonian en Washington, DC, acusándolos de estar “fuera de control” por presentar contenido que, según él, retrata a Estados Unidos de manera negativa.

En una publicación en su cuenta de Truth Social el martes, Trump calificó a los museos como el “último segmento restante del movimiento ‘WOKE'” y criticó que se enfoquen en narrativas que destacan “cuán horrible es nuestro país” en lugar de resaltar su éxito y brillantez.

“El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es cuán mala fue la esclavitud y cuán infructuosos han sido los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro”, escribió el republicano. En respuesta, anunció que ha instruido a sus abogados para revisar los museos de la misma manera que lo hizo con las universidades.

La semana pasada, la Casa Blanca emitió una carta ordenando una revisión exhaustiva de ocho museos del Smithsonian, incluyendo el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el Museo Nacional de Historia Estadounidense, la Galería Nacional de Retratos y el Museo Nacional del Indio Americano, entre otros.

La directiva busca el “alineamiento” de las exhibiciones con los ideales americanos y “celebrar el excepcionalismo estadounidense” y eliminar lo que describe como “narrativas divisivas o partidistas”. La carta exige que los museos reemplacen contenido considerado “divisivo o ideológicamente motivado” con descripciones “unificadoras e históricamente precisas” en un plazo de 120 días.