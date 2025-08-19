Hakeem Jeffries aseguró que Kristi Noem “será una de las primeras personas citadas al Congreso” si los demócratas recuperan la mayoría

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de agosto, 2025

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, amenazó este lunes con convertir a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en uno de los focos principales del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la cámara baja si los demócratas la recuperan en las elecciones de medio término. El demócrata de Nueva York emitió dicha amenaza durante una entrevista en The Bulwark Podcast con el periodista Tim Miller, a quien le explicó que tomaría esta acción contra Noem debido a la “conducta” que esta ha demostrado al dirigir la agencia, la cual, según Jeffries, ha ejecutado numerosas acciones controvertidas durante los últimos meses.

“Mi expectativa es que Kristi Noem será una de las primeras personas citadas al Congreso poco después de que cambien los mazos, para que el pueblo estadounidense tenga un verdadero entendimiento sobre esta conducta que ha tenido lugar: la falta de respeto al debido proceso, al Estado de derecho, el despliegue de agentes encapuchados en comunidades de inmigrantes respetuosos de la ley y, en algunos casos, la desaparición de personas hacia otros países sin que exista evidencia real de que se hubiera cometido un delito. Todo esto va a requerir una supervisión agresiva”, dijo Jeffries.

Acciones controvertidas

Durante la entrevista, Jeffries detalló que algunas de las acciones más polémicas que se han ejecutado por parte de la Administración del presidente Donald Trump incluirían la evasión del debido proceso con diferentes medidas como la desestimación de varios casos en cortes de inmigración para dar inicio a procedimientos de deportación expedita, eludir revisiones de jueces e incluso enviar a numerosos inmigrantes venezolanos a la megacárcel del CECOT en El Salvador sin determinar si estos realmente habían cometido crímenes o formarían parte de la organización terrorista Tren de Aragua.

Asimismo, el demócrata de Nueva York denunció la forma en que agentes encapuchados han estado realizando operativos de control migratorio e incluso arrestos en tribunales, añadiendo que, si bien él llegó a apoyar la deportación de inmigrantes que hayan sido condenados por diferentes tipos de crímenes, le era imposible apoyar las deportaciones “no de familias inmigrantes respetuosas de la ley, incluyendo en algunos casos, a niños ciudadanos estadounidenses que han sido enviados al extranjero a un lugar que nunca han conocido”.