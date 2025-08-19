El exfiscal general Barr testificó bajo juramento que no vio información que vinculara a Trump con Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 18 de agosto, 2025

William Bill Barr testificó bajo juramento que no vio información que vinculara a Donald Trump con Jeffrey Epstein. El exfiscal general compareció el lunes frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, específicamente sobre los "crímenes horribles perpetrados por Jeffrey Epstein".

Barr sirvió como fiscal general para dos presidentes diferentes, distinción que comparte con William Wirt, Francis Biddle y Robert F. Kennedy. En su caso, ocupó el cargo entre 1991 y 1993, durante la Administración de George H.W. Bush, como así también durante parte de la primera Administración Trump.

Si bien el testimonio de Barr fue a puertas cerradas, James Comer (R-KY), presidente del Comité de Supervisión, reveló algunos detalles sobre su regreso a Capitol Hill: "Dijo que nunca había visto nada que implicara al presidente Trump en nada de esto, y que creía que, si hubiera habido algo relacionado con el presidente Trump en relación con la lista de Epstein, pensaba que la Administración Biden probablemente lo habría filtrado".

Sobre la supuesta lista de clientes, dijo que Barr "no sabía nada" al respecto. "La gente quiere saber la verdad sobre la isla de Epstein. Quieren saber quiénes estaban involucrados. ¿Estaba involucrado el Gobierno? ¿Sabía el Gobierno algo al respecto? Y creo que el fiscal general Barr ha arrojado mucha luz sobre lo que él sabía al respecto. Y esperamos poder contar con Merrick Garland y otros para averiguar más.", continuó.

El exfuncionario es el primero en comparecer ante el comité, que también citó a Bill y Hillary Clinton, los ex directores del FBI James Comey y Robert Mueller, y los exfiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Jeff Sessions y Alberto Gonzales.

Algunos demócratas del comité también hablaron sobre el testimonio del exfiscal general, el cual duró aproximadamente dos horas.

"Ahora tengo más preguntas que antes de entrar. Sin embargo, en general, creo que el lado demócrata está haciendo la mayor parte del trabajo pesado. No creo que estemos aprendiendo mucho de las preguntas de los republicanos de la Cámara de Representantes", señaló el Suhas Subramanyam (D-VA).