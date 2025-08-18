Zelenski dice en Washington que quiere terminar la guerra con Rusia de manera "rápida y fiable"
El presidente ucraniano llegó a la capital federal para reunirse con Donald Trump.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera, al llegar a Washington el domingo por la noche para una reunión con el mandatario estadounidense.
"Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente", publicó Zelenski en las redes sociales.
">
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
El líder ucraniano se reunirá con Donald Trump el lunes junto con un grupo de líderes europeos.
Zelenski desconfía de Putin: "Seguirá matando"
Antes de su encuentro con Donald Trump, Volodimir Zelenski destacó que Rusia no debería ser "premiada" por su invasión.
En un mensaje en redes sociales, Zelenski escribió que el presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá "matando" para "mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos" enfocados a una salida del conflicto. "Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra", añadió.
">
This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5
Mundo
Los líderes europeos tendrán una cumbre con Zelenski tras su reunión con Trump
Agustina Blanco