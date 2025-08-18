Zelenski dice en Washington que quiere terminar la guerra con Rusia de manera "rápida y fiable"

Trump y Zelenski reunidos en Roma en una imagen de archivo AFP

Publicado por Víctor Mendoza 18 de agosto, 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera, al llegar a Washington el domingo por la noche para una reunión con el mandatario estadounidense.

"Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente", publicó Zelenski en las redes sociales.

El líder ucraniano se reunirá con Donald Trump el lunes junto con un grupo de líderes europeos.

Zelenski desconfía de Putin: "Seguirá matando"

Antes de su encuentro con Donald Trump, Volodimir Zelenski destacó que Rusia no debería ser "premiada" por su invasión.

En un mensaje en redes sociales, Zelenski escribió que el presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá "matando" para "mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos" enfocados a una salida del conflicto. "Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra", añadió.