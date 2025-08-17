Rubio niega que Trump apoye un control ruso total sobre el Donbás: “Son cosas que Zelenski tendrá que decidir”

Publicado por Carlos DominguezJoaquín Núñez 17 de agosto, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Donald Trump no apoya permitir el control ruso total sobre la región ucraniana del Donbás. El jefe de la diplomacia estadounidense realizó la afirmación durante una serie de entrevistas realizadas el domingo, en las que también amenazó al Kremlin con nuevas sanciones si no se llega a un acuerdo de paz en Ucrania. Las declaraciones llegaron dos días después de que la cumbre entre el presidente y Vladimir Putin en Alaska.

La región del Donbás abarca las provincias de Donetsk y Luhansk, situadas en el este de Ucrania. Se trata de una región industrial clave, rica en carbón y con una elevada densidad demográfica. A partir de la guerra, Rusia logró ocupar militarmente la mayor parte de este territorio, por lo que su control resulta fundamental en el marco de las negociaciones para terminar con el conflicto.

En este contexto, Rubio fue consultado sobre este punto en Fox News. "Un diplomático europeo ha confirmado a Fox que el presidente Trump apoya la propuesta de Putin de que Rusia tome el control total de Donetsk y Luhansk, todo el Donbás. ¿Apoya usted esta medida?", le preguntó la presentadora María Bartiromo.

"No. En primer lugar, no sé quién le ha dicho eso, pero no sabe de lo que está hablando. Quiero decir, el presidente ha dicho que, en lo que respecta a los territorios y demás, son cosas que Zelenski tendrá que decidir. Son cosas que la parte ucraniana tendrá que aceptar. Sabemos que lo único que el presidente está tratando de hacer aquí es reducir las cuestiones pendientes. Reducirlas y luego ver si podemos desempeñar algún papel para acercar las posturas y poder detener y poner fin a esta guerra de una vez por todas", respondió el secretario de Estado.

"La guerra solo va a empeorar. No va a mejorar. Así que él está tratando de hacer todo lo posible para ponerle fin, pero la gente que está ahí fuera hablando de lo que no sabe, con todas esas filtraciones estúpidas y cosas por el estilo, solo quiere parecer importante", añadió.

Rubio amenazó con "consecuencias" para Rusia si no se llega a un acuerdo

En otra entrevista concedida a NBC News, Rubio repitió las advertencias previas de Trump contra Rusia: "Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias". "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones", sumó.

A su vez, en diálogo con CBS, volvió a referirse al reparto de territorios entre ambos países.

"Queremos terminar con un acuerdo de paz que ponga fin a esta guerra para que Ucrania pueda seguir con el resto de sus vidas y reconstruir su país y tener la seguridad de que esto no va a volver a suceder", dijo el domingo el secretario de Estado en Face the Nation, señalando que para ello sería necesario que ambas partes "cedan".

"Si una de las partes consigue todo lo que quiere, eso se llama rendición", afirmó Rubio. "Y eso no es lo que estamos a punto de hacer, porque ninguna de las partes aquí está a punto de rendirse, ni nada que se le parezca".

"No digo que estemos a punto de llegar a un acuerdo de paz, pero sí que hemos visto movimiento", añadió Rubio. "Suficiente movimiento para justificar una reunión de seguimiento con Zelenski y los europeos, suficiente movimiento para que dediquemos aún más tiempo a esto", añadió.