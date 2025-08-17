Más de 200 detenidos en Washington tras el despliegue federal ordenado por Trump contra inmigrantes ilegales y pandilleros

Publicado por Sabrina Martin 16 de agosto, 2025

La estrategia de seguridad del presidente Donald Trump en la capital ya arroja resultados contundentes: más de 240 detenidos, 38 armas de fuego incautadas y decenas de campamentos ilegales desmantelados en pocos días, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por Fox News.

Los operativos, que han puesto tras las rejas a pandilleros, sospechosos de robo y violadores de leyes migratorias, también lograron la detención de 28 inmigrantes indocumentados en una sola jornada. Para la Casa Blanca, se trata de una demostración de que el enfoque federal es capaz de enfrentar un problema que las autoridades locales no supieron contener.

Control federal de la policía

El 11 de agosto, Trump tomó la decisión inédita de federalizar temporalmente el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) bajo la Ley de Autonomía. La medida, vigente por 30 días y con posibilidad de extensión, permitió desplegar 800 efectivos de la Guardia Nacional y más de 1.800 miembros de equipos interinstitucionales en los siete distritos policiales de la ciudad.

El presidente defendió la medida asegurando que Washington se había vuelto “muy insegura” y que su Administración actuará con rapidez para devolver el orden. La decisión fue respaldada por su equipo cercano: “Hemos visto un número récord de delincuentes violentos, malhechores, pandilleros y todo tipo de amenazas a la seguridad pública retirados de las calles, así como las armas ilegales que utilizaban para aterrorizar a los ciudadanos de esta ciudad”, señaló Stephen Miller, subjefe de gabinete de políticas.