En medio de las negociaciones, Melania Trump le escribió a Putin una "carta de paz"

Publicado por Joaquín Núñez 16 de agosto, 2025

Melania Trump le envió a Vladimir Putin una "carta de paz". Según informó Fox News, Donald Trump fue el encargado de entregarle personalmente el documento al líder ruso. En el marco de las negociaciones para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, la primera dama enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de los niños.

El pasado viernes, el presidente Trump se reunió con Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en la ciudad de Anchorage. Si bien no llegaron a un acuerdo, brindaron una conferencia de prensa en la que calificaron la reunión como un "punto de partida". Se espera que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viaje a Washington DC el lunes.

"Estimado presidente Putin. Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya hayan nacido por casualidad en el campo rural de una nación o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad frente al peligro. Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sostener a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos", comenzó la primera dama.

"Sin lugar a dudas, debemos esforzarnos por crear un mundo lleno de dignidad para todos, de modo que cada alma pueda despertar en paz y que el futuro esté perfectamente protegido. Un concepto sencillo pero profundo, señor Putin, como estoy seguro de que estará de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología", continuó.

Por último, aseguró que el líder ruso es "el indicado" para terminar con las divisiones y proteger a los niños que han sufrido los estragos de la guerra.

"Sr. Putin, usted puede restaurar por sí solo sus risas melodiosas. Al proteger la inocencia de estos niños, hará más que servir solo a Rusia: servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende todas las divisiones humanas, y usted, Sr. Putin, es el indicado para implementar esta visión con un trazo de pluma hoy mismo. Es el momento", finalizó Melania Trump.

