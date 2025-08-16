Sigue la guerra distrital: Newsom presenta el nuevo mapa de California mientras Texas queda paralizado sin quórum

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de agosto, 2025

El control de la Cámara de Representantes ya está en juego y mucho antes de que se abran las urnas. Este viernes, tanto los demócratas de California como los republicanos de Texas realizaron movimientos decisivos para intentar aumentar su cuota de escaños en la Cámara Baja.

En Texas, la primera sesión especial convocada para redibujar distritos electorales terminó nuevamente sin avances, tras la ausencia intencionada de los legisladores demócratas que impidió alcanzar el quórum necesario. Sin embargo, horas después, el gobernador Greg Abbott cumplió con su promesa y convocó de inmediato una segunda sesión especial para insistir exactamente con la misma agenda.

Special Session #2 begins immediately.



There is critical work that is left undone.



Texas will not back down from this fight.



That’s why I am calling them back today to finish the job.



Read my Special Session #2 agenda here: https://t.co/z9i949oQCw pic.twitter.com/jVE4S9hHAS — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 15, 2025

Mientras tanto, en California, los demócratas de la legislatura estatal y el gobernador Gavin Newsom ya presentaron el prometido mapa electoral alternativo que busca neutralizar la ofensiva republicana, buscando añadir los mismos escaños para su partido.

Texas avanza hacia la segunda sesión

La Cámara legislativa texana no pudo por sexta ocasión reunir el quórum necesario y, finalmente, levantó la primera sesión especial que buscaba tratar el plan de redistribución impulsado por Abbott y respaldado por el presidente Donald Trump. No obstante, a menos de dos horas del cierre, el gobernador republicano convocó a una segunda sesión especial, con redistritación y respuesta a desastres en el centro de sus prioridades, además de otras medidas y proyectos de corte conservador.

“Los demócratas desertores abandonaron su responsabilidad de aprobar leyes cruciales para mejorar la vida de los texanos”, declaró Abbott. “No cederemos en esta lucha. Por eso los convoco hoy para que concluyan el trabajo. Seguiré utilizando todas las herramientas necesarias para garantizar que Texas brinde resultados para los tejanos”.

Si bien la Cámara Baja estatal inició formalmente la segunda sesión, la mayoría demócrata sigue fuera del estado, impidiendo de nuevo que se pudiera sesionar. No obstante, el presidente de la Cámara, el republicano Dustin Burrows, dijo que el quórum debe reestablecerse el lunes, antes del fin de semana largo por el Día del Trabajo, para avanzar en la agenda del gobernador.

Las condiciones “fundamentales” de los demócratas

Mientras tanto, el Caucus Demócrata de la Cámara de Texas informó públicamente este viernes que está dispuesto a regresar al estado bajo dos condiciones fundamentales que se cumplieron con el correr de las horas. La primera es que se cierre formalmente la primera sesión especial convocada por Abbott para redibujar los distritos, algo que, según los propios legisladores, esperaban consensuar internamente antes de anunciar sus próximos pasos. La unidad, aseguraron, fue alcanzada este jueves.

La segunda condición estaba directamente vinculada a California. Los demócratas texanos dijeron que su retorno dependería de la presentación de los nuevos mapas californianos que, en sus palabras, serían determinantes para frenar la iniciativa de los republicanos en Texas.

El movimiento de Newsom en California

La señal que esperaban los demócratas de Texas llegó el mismo día desde Sacramento. Los legisladores demócratas del estado, tras la convocatoria del gobernador Gavin Newsom, anunciaron la presentación de un mapa congresional que podría agregar hasta cinco escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes federal. Lo mismos escaños que probablemente añadirán los republicanos en Texas.

La propuesta se someterá a una elección especial el 4 de noviembre, evitando a la comisión independiente que tradicionalmente gestiona este proceso en el Golden State.

El plan apunta directamente a cinco representantes republicanos —Kevin Kiley, Doug LaMalfa, David Valadao, Darrell Issa y Ken Calvert—, cuyos distritos se volverían mucho más competitivos. El gobernador demócrata, que está siendo muy criticado por su propuesta, defendió su estrategia como un acto de defensa ante la redistribución planteada por los republicanos.