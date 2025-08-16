Trump presiona a Ucrania después de la cumbre con Putin: "Ahora depende del presidente Zelenski"

Publicado por Joaquín Núñez 15 de agosto, 2025

Donald Trump habló con Sean Hannity en Fox News después de la cumbre con Vladimir Putin. En un poco más de diez minutos, el presidente brindó detalles sobre el encuentro con su homólogo ruso y remarcó que, aunque están "muy cerca" de un acuerdo, será necesaria la cooperación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Fue la segunda entrevista que el presidente le concedió a Fox News el día de la cumbre, dado que había hablado con Bret Baier mientras se dirigía a Anchorage.

"Hoy hemos tenido una reunión muy positiva, pero ya veremos: hay que llegar a un acuerdo. Hemos coincidido en muchos puntos. Quiero que dejen de morir personas en Ucrania. Si logramos poner fin a esa guerra, sería muy positivo. (...) En lo que a mí respecta, no hay acuerdo hasta que haya acuerdo, pero hemos avanzado mucho", expresó Trump.

"Hay muchos puntos. Quiero decir, muchos puntos en los que estamos de acuerdo. No hay tantos, ya sabes, uno o dos puntos bastante importantes, pero creo que se pueden alcanzar. Ahora depende realmente del presidente Zelenski llevarlo a cabo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski", continuó.

Acto seguido, Hannity le preguntó sobre aquello en lo que no había coincidido con Putin durante el encuentro. "Prefiero no hacerlo público. Supongo que alguien lo hará público, ya se les ocurrirá algo", respondió el republicano.

Trump también destacó la calidez de la reunión e insistió en que Ucrania debe aceptar los puntos en los que hay acuerdo: "Ahora van a organizar una reunión entre el presidente Zelenski, el presidente Putin y yo. (...) No sé si confío en ellos dos solos en una habitación. Bueno, los dos quieren que yo esté allí. Ambos quieren que esté allí, y estaré allí".

"Y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo, pero no me gusta decirlo. Siempre digo que, si estoy muy cerca, digo que hay un 50 % de posibilidades, porque pueden pasar muchas cosas. Pero creo que al presidente Putin le gustaría resolver el problema, y era un problema que nunca debería haber ocurrido. Esto fue una guerra. Todas esas familias han perdido a alguien", concluyó Trump.

En cuanto a la conferencia de prensa, Putin habló durante unos nueve minutos, mientras que Trump apenas durante tres. Ambos se retiraron sin responder preguntas de la prensa, aunque se los vio conversando posteriormente en las afueras de la sala.