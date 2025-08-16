La Administración Trump se echa para atrás y suspende la designación de un comisionado de policía de emergencia para Washington DC

Publicado por Sabrina Martin 15 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) dio marcha atrás este viernes en su plan de designar a un comisionado para dirigir el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington, D.C., luego de que una jueza federal amenazara con declarar ilegal la medida.

Durante una audiencia, los abogados del Gobierno acordaron reescribir la orden emitida el jueves por la fiscal general Pam Bondi, que nombraba al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisionado de policía de emergencia con autoridad total sobre el MPD. La nueva versión lo mantendrá como el designado del presidente Donald Trump para solicitar servicios del MPD, pero sin desplazar de la cadena de mando a la alcaldesa Muriel Bowser ni a la jefa de policía Pamela Smith.

La jueza Ana Reyes, designada por el expresidente Joe Biden, señaló que concedería una orden de restricción temporal si el DOJ no cambiaba su postura. Tras casi dos horas de negociaciones privadas, el acuerdo se presentó al tribunal dentro del plazo de 45 minutos que los abogados habían prometido.

Victoria temporal para la ciudad, pero la disputa sigue

El retroceso representa, al menos de momento, un triunfo para las autoridades locales, que buscan mantener el control del MPD bajo el mando de su jefa, Pamela Smith. Sin embargo, la jueza sugirió que la Administración podría tener éxito en parte de su objetivo: que los agentes del MPD cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operaciones contra inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

“Si el presidente declara una emergencia sobre cualquier asunto y solicita que el MPD ayude a ICE a arrestar a inmigrantes ilegales, no estoy segura de que haya algo malo en eso”, señaló Reyes, adelantando que habrá audiencias adicionales la próxima semana.