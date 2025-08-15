Hillary Clinton dice que nominaría a Trump al Nobel de la Paz si logra terminar la guerra en Ucrania

Publicado por Sabrina Martin 15 de agosto, 2025

La exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton declaró que estaría dispuesta a nominar al presidente Donald Trump al Premio Nobel de la Paz si logra poner fin a la guerra en Ucrania sin que el país invadido entregue territorio a Rusia.

Las declaraciones se dieron este viernes durante el pódcast Raging Moderates, donde Clinton dijo que si Trump “fuera el arquitecto” de un acuerdo que detuviera el conflicto y enfrentara a Vladímir Putin sin concesiones territoriales, “lo nominaría” al prestigioso galardón. “Mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante Putin”, agregó.

La propuesta llegó en un momento clave, mientras Trump viajaba rumbo a Alaska para iniciar conversaciones históricas con el presidente ruso, con la expectativa de lograr un entendimiento que ponga fin a más de tres años de guerra. El presidente ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo, calculando solo un 25% de posibilidades de que fracasen las negociaciones.

Un reconocimiento inesperado

Las declaraciones de Clinton cobran mayor relevancia al considerar su historial de enfrentamientos con Trump. Desde su derrota en las elecciones de 2016, la exsenadora de Nueva York ha sido una de sus críticas más persistentes, acusándolo de elogiar a Putin, de generar fricciones con aliados y de no estar preparado para liderar la nación.

En repetidas ocasiones, Clinton lo ha calificado de “inestable”, y peligroso para la seguridad nacional, llegando incluso a cuestionar su capacidad para manejar los códigos nucleares. Asimismo, advirtió que un segundo mandato lo volvería “más desquiciado” que en 2016.