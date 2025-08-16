Publicado por Joaquín Núñez 15 de agosto, 2025

Donald Trump y Vladimir Putin brindaron en conjunto una conferencia de prensa luego de la cumbre en Alaska. Después de la tan esperada reunión, ambos líderes salieron juntos delante de una gráfica en la que se leía "en busca de la paz". Trump describió la reunión como una "extremadamente productiva", remarcando que es un punto de partida para llegar a un acuerdo en el futuro. "No tienes un acuerdo hasta que tienes un acuerdo", aseguró.

Si bien la reunión duró más de lo previsto, la cumbre finalizó antes de lo anticipado. Tanto el almuerzo como la reunión entre las delegaciones fueron canceladas.

Del encuentro formal participaron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff. Luego de más de dos horas y media de charlas, los funcionarios fueron llegando de a uno a la sala de prensa montada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

El primero en hablar fue Putin, quien comenzó revelando detalles sobre la primera conversación que tuvo con Trump al bajar del avión. "Buenas tardes, vecino", le dijo a su homólogo estadounidense. "Nuestras negociaciones se desarrollaron en un ambiente respetuoso, constructivo y de mutuo respeto, fueron muy exhaustivas", añadió.

Además, el líder ruso se refirió a la reunión como un punto de partida y aseguró estar comprometido con terminar la guerra con Ucrania, definiéndola como "una tragedia". También remarcó que su intención es garantizar que las causas principales que lo llevaron a invadir Ucrania ya no sean un problema.

Putin también criticó a Joe Biden, con quien reveló tener desacuerdos muy profundos en 2022 sobre la naturaleza de los acontecimientos. Incluso afirmó que "el conflicto no habría ocurrido si Trump hubiera sido presidente".

Acto seguido Trump tomó la palabra. El presidente destacó su buena relación Putin dijo que se había logrado un "gran progreso" en las negociaciones para terminar la guerra, aunque no brindó detalles concretos.

"Creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo. No tienes un acuerdo hasta que tienes un acuerdo. Llamaré a la OTAN. Por supuesto, llamaré al presidente Zelenski y le informaré sobre la reunión de hoy. Realmente hicimos grandes progresos. (...) No llegamos a un acuerdo, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo", continuó Trump.

Poco antes de que Trump finalizara su discurso, Putin propuso que la próxima reunión entre ambos tenga lugar en Moscú. "Es una idea interesante, voy a estudiarla. Pero creo que es posible que se lleve a cabo", reaccionó el republicano.

En total Putin habló durante unos nueve minutos, mientras que Trump apenas durante tres.

Una vez terminadas las declaraciones, los líderes compartieron un último apretón de manos y se retiraron de la sala de prensa sin responder preguntas de los periodistas presentes. Posteriormente, el presidente habló con Fox News y le puso puntaje a la cumbre: "Diez sobre diez".