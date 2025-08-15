Robert F. Kennedy Jr. descarta ser candidato presidencial para el 2028 y reafirma su lealtad al presidente Donald Trump
Kennedy elogió los esfuerzos de Trump para poner fin a conflictos bélicos, proteger la libertad de expresión, reconstruir la industria y la clase media estadounidenses, garantizar transparencia científica y romper el control de intereses arraigados.
El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este viernes que no se postulará a la presidencia en las elecciones de 2028, poniendo fin a las especulaciones impulsadas por recientes declaraciones de Laura Loomer, una activista cercana a MAGA.
En una publicación en su cuenta de X, Kennedy reafirmó su compromiso con el presidente Donald Trump y la agenda de su Administración, enfocada en “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable” (MAHA).
The swamp is in full panic mode. DC lobby shops are laboring fiercely to drive a wedge between President Trump and me, hoping to thwart our team from dismantling the status quo and advancing @POTUS’ Make America Healthy Again agenda. They’re pushing the flat-out lie that I’m…— Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 15, 2025
“Quiero ser claro: no me postularé a la presidencia en 2028. Mi lealtad es hacia el presidente Trump y hacia la misión que hemos iniciado”, escribió Kennedy respondiendo directamente a lo que describió como una campaña de desinformación orquestada por “los grupos de presión de Washington DC.”.
Según Kennedy, estas fuerzas buscan “abrir una brecha” entre él y Trump para obstaculizar los esfuerzos de su equipo por desmantelar el statu quo y avanzar en las políticas del presidente.
Kennedy también salió en defensa de su equipo, particularmente de Stefanie Spear, a quien describió como una “guerrera feroz y leal de MAHA” que trabaja incansablemente para promover la visión de un Estados Unidos más saludable. Los ataques dirigidos contra Spear y otros miembros de su personal, según Kennedy, son evidencia de que su trabajo está teniendo un impacto significativo. “Seguiremos avanzando, seguiremos cosechando victorias, y ninguna campaña de desprestigio nos detendrá”, afirmó.
En su publicación, Kennedy elogió los logros de la Administración Trump, destacando que el presidente está cumpliendo promesas que superan sus “sueños más locos”. Entre los puntos mencionados, Kennedy resaltó los esfuerzos de Trump para poner fin a conflictos bélicos, proteger la libertad de expresión, reconstruir la industria y la clase media estadounidenses, garantizar transparencia científica y romper el control de intereses arraigados.
“El presidente se ha convertido en la respuesta a mi oración de 20 años de que Dios me pusiera en posición de poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas, y eso es exactamente lo que mi equipo y yo haremos hasta el día en que deje el cargo”, aseguró.
Laura Loomer contra Robert F. Kennedy Jr. y su secretaria
En el Playbook Podcast de Politico del miércoles, presentado por Adam Wren y Dasha Burns, Loomer cuestionó la influencia de Kennedy en la Administración Trump y sembró dudas sobre su compromiso con la agenda del presidente.
Loomer ha puesto su atención ahora en el HHS, alegando que las decisiones de personal y las acciones de Kennedy podrían estar preparando el terreno para una candidatura presidencial en 2028.
El principal blanco de Loomer es Stefanie Spear, quien ha sido una figura clave en el entorno de Kennedy durante más de una década, desde asistente ejecutiva hasta secretaria de prensa de su campaña presidencial de 2024. Loomer afirmó en el Playbook Podcast: “Creo que Stefanie Spear tiene la clara intención de utilizar su cargo para intentar sentar las bases de la candidatura presidencial de RFK en 2028”.
Según Loomer, Spear, en su rol de asesora principal y subdirectora de personal del HHS, estaría maniobrando para posicionar a Kennedy para una futura carrera presidencial, lo que ella interpreta como una traición a la lealtad debida a Trump. Loomer citó “fuentes dentro del HHS” para respaldar su acusación, aunque no proporcionó detalles específicos sobre estas fuentes.
La activista también expresó preocupaciones sobre las decisiones de personal dentro del HHS, sugiriendo que Kennedy y Spear han contratado a individuos que no están alineados con los principios del movimiento MAGA. “No soy tan ingenua como para pensar que el presidente se va a deshacer de RFK, pero diré que… hay preocupaciones sobre algunas de las decisiones de personal en el HHS”, afirmó Loomer en el podcast.
Las críticas de Loomer a Kennedy no son nuevas. Desde mayo, ha utilizado su cuenta de X para cuestionar el pasado demócrata de Kennedy y su activismo ambiental. En publicaciones de X, Loomer lo llamó “marxista” y acusó a Spear de no acompañar las decisiones del presidente Donald Trump por su historial como cofundadora de EcoWatch, un medio ambientalista.