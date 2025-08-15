Robert F. Kennedy Jr. descarta ser candidato presidencial para el 2028 y reafirma su lealtad al presidente Donald Trump

Publicado por Agustina Blanco 15 de agosto, 2025

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este viernes que no se postulará a la presidencia en las elecciones de 2028, poniendo fin a las especulaciones impulsadas por recientes declaraciones de Laura Loomer, una activista cercana a MAGA.

En una publicación en su cuenta de X, Kennedy reafirmó su compromiso con el presidente Donald Trump y la agenda de su Administración, enfocada en “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable” (MAHA).

The swamp is in full panic mode. DC lobby shops are laboring fiercely to drive a wedge between President Trump and me, hoping to thwart our team from dismantling the status quo and advancing @POTUS’ Make America Healthy Again agenda. They’re pushing the flat-out lie that I’m… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 15, 2025

“Quiero ser claro: no me postularé a la presidencia en 2028. Mi lealtad es hacia el presidente Trump y hacia la misión que hemos iniciado”, escribió Kennedy respondiendo directamente a lo que describió como una campaña de desinformación orquestada por “los grupos de presión de Washington DC.”.

Según Kennedy, estas fuerzas buscan “abrir una brecha” entre él y Trump para obstaculizar los esfuerzos de su equipo por desmantelar el statu quo y avanzar en las políticas del presidente.

Kennedy también salió en defensa de su equipo, particularmente de Stefanie Spear, a quien describió como una “guerrera feroz y leal de MAHA” que trabaja incansablemente para promover la visión de un Estados Unidos más saludable. Los ataques dirigidos contra Spear y otros miembros de su personal, según Kennedy, son evidencia de que su trabajo está teniendo un impacto significativo. “Seguiremos avanzando, seguiremos cosechando victorias, y ninguna campaña de desprestigio nos detendrá”, afirmó.

En su publicación, Kennedy elogió los logros de la Administración Trump, destacando que el presidente está cumpliendo promesas que superan sus “sueños más locos”. Entre los puntos mencionados, Kennedy resaltó los esfuerzos de Trump para poner fin a conflictos bélicos, proteger la libertad de expresión, reconstruir la industria y la clase media estadounidenses, garantizar transparencia científica y romper el control de intereses arraigados.

“El presidente se ha convertido en la respuesta a mi oración de 20 años de que Dios me pusiera en posición de poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas, y eso es exactamente lo que mi equipo y yo haremos hasta el día en que deje el cargo”, aseguró.