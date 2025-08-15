"Fue un honor tener esa conversación": Mamdani reveló que ha recibido varias llamadas de Barack Obama
El candidato socialista sostuvo que, tras su victoria en las primarias de NYC, ha hablado "varias veces" por teléfono con el expresidente y destacó que las reflexiones de Obama han sido valiosas para su campaña de cara a las elecciones generales.
Zohran Mamdani, candidato socialista de 33 años que derrotó a Andrew Cuomo en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, reveló que ha hablado "varias veces" por teléfono con el expresidente demócrata Barack Obama desde su victoria en NYC.
La primera llamada ocurrió poco después de las primarias, donde discutieron la campaña de Mamdani y la importancia de infundir esperanza en la política.
WATCH: Zohran Mamdani says it was an "honor" having a conversation with Obama.pic.twitter.com/OVrYiwMv14— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) August 15, 2025
"Fue un honor tener esa conversación", afirmó Mamdani durante un evento en el Bronx, parte de su gira de cinco días contra el presidente Donald Trump. El socialista destacó que las reflexiones de Obama han sido valiosas para su campaña de cara a las elecciones generales.
Sin embargo, Mamdani evitó especular sobre un posible respaldo del expresidente, dejando la decisión en manos de Obama.
Sondeo en NYC
La encuesta de Siena confirma la posición del concejal Mamdani a la cabeza de la carrera por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York que se definirá en las urnas el 4 de noviembre. Del 39% de los votantes registrados que participaron del sondeo, un 44% prefirió al socialista.
Segundo quedó Andrew Cuomo con un 25% de intención de voto, quien compite como independiente tras haber perdido las primarias demócratas contra Mamdani. Les siguen el republicano Curtis Sliwa con un 12% de preferencia y el alcalde Eric Adams con un 7%, quien también corre como independiente.