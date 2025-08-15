"Fue un honor tener esa conversación": Mamdani reveló que ha recibido varias llamadas de Barack Obama

Publicado por Agustina Blanco 15 de agosto, 2025

Zohran Mamdani, candidato socialista de 33 años que derrotó a Andrew Cuomo en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, reveló que ha hablado "varias veces" por teléfono con el expresidente demócrata Barack Obama desde su victoria en NYC.

La primera llamada ocurrió poco después de las primarias, donde discutieron la campaña de Mamdani y la importancia de infundir esperanza en la política.

WATCH: Zohran Mamdani says it was an "honor" having a conversation with Obama.pic.twitter.com/OVrYiwMv14 — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) August 15, 2025

"Fue un honor tener esa conversación", afirmó Mamdani durante un evento en el Bronx, parte de su gira de cinco días contra el presidente Donald Trump. El socialista destacó que las reflexiones de Obama han sido valiosas para su campaña de cara a las elecciones generales.

Sin embargo, Mamdani evitó especular sobre un posible respaldo del expresidente, dejando la decisión en manos de Obama.