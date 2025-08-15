“Es un gran paso”: Trump respalda una orden que permite a la policía de Washington DC colaborar con ICE

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump elogió este jueves la orden ejecutiva emitida por la jefa del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington DC (MPD), Pamela Smith, que permite a los agentes que realicen paradas de tráfico notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre encuentros con inmigrantes ilegales. Durante unas declaraciones en la Oficina Oval, el líder republicano les comentó a los periodistas que era probable que dicha ley migratoria se extendiera a lo largo y ancho del país. “Cuando detienen a las personas, descubren que están ilegales, los reportan, nos los entregan, etc., eso es algo muy positivo. He escuchado que eso acaba de suceder. Es un gran paso. Es un gran paso, si lo están haciendo. Sí, creo que esto podría pasar en todo el país. Queremos detener el crimen”, comentó Trump.

Las palabras de Trump y el decreto de Smith tuvieron lugar luego de que el líder conservador asumiera temporalmente el control del MPD y le ordenara tanto al FBI como a la Guardia Nacional apoyar a las fuerzas del orden para combatir el crimen de la ciudad capital. Lejos de ser la primera vez que Trump apoya este tipo de medidas, lo cierto es que Trump sugirió a comienzos de semana acciones similares en otras ciudades del país, incluyendo Nueva York, Baltimore, Los Ángeles, Oakland y Chicago.

Detalles sobre la orden

Según informó ‘NBC Washington’, Smith indicó a través de un memorando que los miembros del Departamento de la Policía Metropolitana tenían la autorización para colaborar “compartiendo información sobre personas que no estén bajo custodia del MPD”, e incluso “proporcionando transporte a empleados de agencias federales de inmigración y a personas detenidas”. Asimismo, el medio detalló que la orden de Smith señala que los miembros “no deberán realizar ninguna consulta en ninguna base de datos con el único propósito de indagar sobre el estatus migratorio de una persona”.

Por su parte, la cadena ‘CNN’ detalló que, bajo la nueva orden, la policía de la ciudad capital tampoco podrá proporcionar información sobre las personas que estén bajo su custodia ni permitir que estos sean interrogados por agentes de ICE. “Bajo el decreto del presidente, se ha solicitado al Departamento de Policía Metropolitana que asista al ICE con el traslado de personas detenidas y controles de tráfico. El decreto de hoy busca esclarecer, pero no cambia la política vigente del MPD ni la ley del Distrito”, le comentó un portavoz de la Policía de Washington al medio.