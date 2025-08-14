DeSantis anunció un nuevo centro de deportación para complementar 'Alligator Alcatraz'

Publicado por Joaquín Núñez 14 de agosto, 2025

Ron DeSantis anunció un nuevo centro de deportación en Florida. En una conferencia de prensa realizada el jueves, el gobernador republicano anticipó la apertura del Depósito de Deportación, para complementar al recién estrenado 'Alligator Alcatraz'.

El centro funcionará en las instalaciones de la Institución Correccional Baker, una prisión estatal ahora cerrada en el norte de Florida, a 72 kilómetros de la ciudad de Jacksonville. Se estima que tendrá capacidad para albergar entre 1.300 y 2.000 personas.

Además, estará ubicado a 15 minutos del aeropuerto de Lake City, lo que facilitará las deportaciones a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Estamos dando un paso más en el apoyo a la importante misión para la que fue elegido el presidente Trump: asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes de inmigración y expulsar a los extranjeros ilegales que se encuentran actualmente en nuestra sociedad, enviándolos de vuelta a su país de origen", expresó el gobernador en conferencia de prensa.

"Hemos llegado al punto en que necesitamos capacidad adicional. El objetivo no es solo alojar a las personas indefinidamente. Queremos procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes indocumentados a su país de origen. (...) Esta es una prioridad para los habitantes de nuestro estado. Es una prioridad para los habitantes de este país y no quiero ver más madres ángeles", añadió en referencia a las madres cuyos hijos fueron asesinados por inmigrantes indocumentados.

DeSantis también remarcó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reembolsará el costo de la construcción.

La prisión de Baker cerró en 2021 debido a que las autoridades penitenciarias experimentaron dificultades para encontrar personal suficiente. Incluso debieron recurrir a la Guardia Nacional de Florida para ayudar.

Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, declaró que hace tiempo que Baker estaba en el radar para transformarse en un centro del estilo. “Un edificio que ha estado inactivo durante un par de años va a enfrentar algunos desafíos imprevistos”, explicó Guthrie sobre los trabajos a realizar en el edificio.