La carrera de Kennedy Jr contra la obesidad: "Póngase en forma, hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano"

Publicado por Santiago Ospital 15 de agosto, 2025

"Descubrí hace mucho tiempo que si uno pasa el rato en un bar, probablemente se emborrache; si lo pasa en una peluquería, acabará con un corte; si lo pasa en el gimnasio... probablemente se pondrá en forma".

Imaginable en boca de cualquier influencer de salud, la frase proviene nada menos que del secretario de Salud, Robert F Kennedy Jr. La dice en un gimnasio, donde asegura pasar una o dos horas el fin de semana, "dondequiera que esté en el mundo". Y desde donde alienta: "Póngase en forma, hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano (Make America Healthy Again)”.

El video es el último ejemplo del estilo secretario-influencer, practica lo que predicas, de RFK Jr. También se ha dejado ver pedaleando una bicicleta-batidora en el Great American Farmers Market, donde luego cocinó con productos de granjas de la vecindad. Hace poco reconoció en una entrevista que "en un día bueno" podía hacer 24 lagartijas, virales durante la campaña por sus videos haciendo repeticiones sin camisa.

En la misma, compartió sus hábitos alimenticios: "Es una dieta carnívora, es sobre todo carne… y luego cualquier cosa fermentada… mucho yogurt, kimchi y todo tipo de vegetal fermentado. Diría que [este estilo de vida] cambió drásticamente mi vida".

Así en las redes como frente al Departamento de Salud (HHS), el septuagenario político promueve la misma combinación de ejercicio y dieta para hacer frente al problema individual y colectivo del sobrepeso y la obesidad. Ya desde su audiencia de confirmación apuntó contra los altos índices de sobrepeso como una de sus principales adversarios: "Cuando mi tío era presidente, un 3% de los estadounidenses eran obesos, hoy un 75% tiene sobrepeso u obesidad".

Preocupación que comparte con la ciudadanía: fue el tema más veces elegido por los estadounidenses como principal amenaza para la salud pública en el último índice de salud estadounidense Axios/Ipsos. Frente al 22% que eligió la obesidad, un 15% que optó por la salud mental y otro 15% por los opioides y el fentanilo.

El pasado diciembre, un 44% de los adultos reconoció tener sobrepeso y un 55% dijo a Gallup que quería rebajar. Mas sólo un 27% dijo estar "trabajando activamente" para lograrlo. Con sus videos, frente al HHS, Kennedy Jr quiere cambiarlo.

La obesidad en números



Aunque los índices de obesidad venían escalando desde hace décadas, la tendencia nacional parece haber revertido en los últimos años. Un reciente estudio del Servicio de Investigación Económica (ERS) del Departamento de Agricultura (USDA) descubrió que entre marzo de 2023 y marzo de 2024 la tasa media de obesidad en adultos cayó un 0,2% con respecto al mismo período de 2023-2022.

Caída de la tasa de obesidad en 2023-2024USDA.

Los investigadores hallaron que los adultos en zonas rurales suelen tener mayores tasas de obesidad que sus pares urbanitas. "El acceso reducido a la atención médica, a los supermercados y a los gimnasios es un factor que puede producir variaciones entre la población de ambas zonas", explican desde el ERS, aunque reconocen que, a grandes rasgos, la variación geográfica de la obesidad continúa siendo una incógnita: "Las razones por las que esto ocurre no se comprenden bien".

Entre los posibles motivos de los avances observados en los últimos tiempos, algunos profesionales apuntan a mejoras en hábitos, como la disminución del consumo de alcohol, y al uso de medicamentos como el Ozempic:

Aunque celebran la mejoría, también suelen advertir que el problema está lejos de resolverse. Más de cuatro de cada diez adultos estadounidenses padecen obesidad, según el último reporte State of Obesity del Trust for America’s Health. Detalla, además, que los adultos hispanos se encuentran entre los grupos que "tienden a tener las tasas más altas de obesidad".

En su esperado —y en algunas secciones, criticado— informe MAHA, el departamento encabezado por Kennedy hizo hincapié en la obesidad infantil. "Hoy en día en el país, más de uno de cada cinco niños mayores de seis años es obeso", asegura el reporte. "Esto supone un aumento de más del 270% en comparación con la década de 1970, cuando menos de uno de cada veinte niños mayores de seis años era obeso".

Además de implicar problemas para la salud de los niños en el presente, la obesidad también los acarrea para su futuro: cerca de un 80% seguirá padeciéndola cuando crezca, según el reporte. Y para el del país, ya que implica contratiempos como un incremento en gastos de salud o la incapacidad de cubrir ciertas funciones. Funciones como el servicio militar: "Más del 75% de los jóvenes estadounidenses (de entre 17 y 24 años) no son aptos para el servicio militar, principalmente debido a la obesidad, la mala forma física y/o problemas de salud mental".

El plan MAHA



La doble táctica ejercicio-dieta de Kennedy Jr parece haber impregnado toda acción gubernamental contra la obesidad. Por ejemplo, en las escuelas, el restablecimiento de la Prueba Presidencial de Aptitud Física (ejercicio) y el lanzamiento de una campaña de "meriendas saludables" en los comedores escolares (dieta).

El exabogado ambientalista quiere poner el peso de la dieta no sólo en los consumidores, sino también en los productores, haciendo que modifiquen sus recetas:

Para algunas de sus iniciativas, el secretario buscó reclutar a los estados. A inicios de mes pidió a los gobernadores que exigieran a las facultades de medicina que impartieran cursos obligatorios de nutrición. Seis estados habrían aprobado leyes semejantes, según el mismo.

En junio, se unió al gobernador Kevin Stitt para el lanzamiento de la Make Oklahoma Healthy Again Initiative.

Hacia adelante, el HHS se encuentra incentivando la colaboración con los sectores sanitarios y tecnológicos para la creación de un "ecosistema de salud digital". Todavía en desarrollo, una de sus propuestas se dirige específicamente contra la obesidad y la diabetes, prometiendo herramientas digitales que proporcionen "orientación personalizada" a los usuarios.

Una de las primeras tentativas, por ejemplo, es la creación de aplicaciones que utilicen "el historial clínico para generar asesoramiento personalizado, recordatorios y alertas de riesgo". Hasta el momento, ocho empresas se apuntaron a la propuesta.

El HHS también prometió futuros reportes sobre obesidad en las próximas semanas.

Sólo el futuro dirá si la estrategia del secretario-influencer funciona.