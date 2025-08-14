Trump quiere una nueva cumbre con Zelenski y Putin para terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia

Publicado por Alejandro Baños 14 de agosto, 2025

Horas antes de viajar a Alaska para reunirse con Vladímir Putin, el presidente Donald Trump subrayó la importancia que tendría celebrar una cumbre a tres bandas con su homólogo ruso y con Volodímir Zelenski para terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante una entrevista en FOX News Radio, Trump afirmó que le gustaría que este encuentro que va a tener con Putin sea la antesala de una segunda reunión, con la diferencia de que en esa esté Zelenski presente.

"Habrá un intercambio en cuanto a fronteras, tierras, etcétera, etcétera. La segunda reunión va a ser muy, muy importante. Esta reunión prepara el terreno, es como una partida de ajedrez. Esta reunión prepara la segunda reunión", dijo Trump.

"La segunda reunión va a ser muy, muy importante, porque será una reunión donde se alcanzará un acuerdo", agregó el presidente.

Respecto a su encuentro con Putin en Alaska, Trump no se mostró del todo confiado en que la reunión sea un éxito y se logren avances para la solución del conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Hay un 25% de posibilidades de que esta reunión no sea un éxito", afirmó.

Putin agradece a Trump por querer poner fin a la guerra

Por su parte, el presidente ruso envió un mensaje de agradecimiento a su homólogo estadounidense por sus esfuerzos "sinceros" para poner fin a la guerra en Ucrania.

"La administración estadounidense (...) está realizando esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas", dijo Putin este jueves, en declaraciones recogidas por AFP.