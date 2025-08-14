"¡Ciérralo!": el FBI revela la interferencia política en la investigación sobre la corrupción de Clinton

Publicado por John Solomon / Jerry Dunleavy 14 de agosto, 2025

El director del FBI Kash Patel ha destapado un memo bomba escrito en 2017 que relata la extensa obstrucción política a la que se enfrentaron agentes de carrera en tres ciudades de sus propios jefes y del Departamento de Justicia de Obama durante las elecciones de 2016 mientras investigaban si Hillary Clinton participó en una trama de corrupción de pago por juego que implicaba a su fundación familiar.

"¡Ciérralo!", se cita a la entonces fiscal general adjunta Sally Yates en el detallado cronograma de impedimentos políticos que los agentes de Nueva York, Little Rock (Arkansas) y Washington D.C. denunciaron.

Los agentes trataron de obtener la ayuda de fiscales federales para determinar si se produjeron o no delitos mientras Hillary Clinton ocupaba el cargo de secretaria de Estado, sobre todo, porque en esa época, su fundación familiar solicitó cientos de millones de dólares a intereses extranjeros y estadounidenses con negocios ante su departamento.

El DOJ y el ex subdirector del FBI Andrew McCabe pusieron importantes impedimentos

La línea de tiempo -escrita por un abogado del DOJ asignado al FBI bajo el mandato del ex director del buró James Comey - fue asegurada recientemente por altos ayudantes de Patel junto con varios corroborantes correos electrónicos internos y fue obtenida por Just the News. Juntos, dejan claro que tanto el DOJ como el ex director adjunto del FBI Andrew McCabe pusieron importantes impedimentos a los agentes que creían tener pruebas para justificar un caso penal de integridad pública.

La línea de tiempo desclasificada reveló que ya en febrero de 2016, el Departamento de Justicia "indicó que no apoyarían una investigación del FBI." El cronograma también muestra que, a mediados de febrero de 2016, McCabe ordenó que "no se permitiera ningún paso de investigación abierto" en la investigación de la Fundación Clinton "sin su aprobación", una orden que supuestamente repitió numerosas veces en los meses siguientes.

Puedes leer la cronología aquí:

Línea de tiempo desclasificada sobre la investigación de la Fundación Clinton

Los abusos de inteligencia de la última década equivalen a una conspiración criminal para proteger a los demócratas

Los bloqueos se sucedían, según muestra la cronología, para gran frustración de los agentes y de la fiscalía de Little Rock, que había iniciado una investigación criminal con todas las de la ley.

El descubrimiento por parte de Patel del memorando y los correos electrónicos relacionados llega en un momento delicado, ya que la fiscal general Pam Bondi ha aprobado el uso de un equipo especial y un gran jurado para investigar si los abusos de las fuerzas de seguridad y de inteligencia durante la última década supusieron una conspiración criminal para proteger a demócratas como Clinton y Joe Biden mientras infligían daño a Trump y sus seguidores.

Los funcionarios dijeron a Just the News que el DOJ también ha asegurado la cooperación potencial de fiscales y agentes actuales y anteriores que estaban dispuestos a ayudar a cualquier investigación en la posible obstrucción de las sondas de Clinton.



"¡Ciérralo!" Sin dar explicaciones

La línea de tiempo detallaba cómo Yates ordenó a uno de los fiscales federales "¡apágalo! probablemente en el marco temporal de marzo de 2016. Los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y del Distrito Este de Nueva York (EDNY) supuestamente dijeron en agosto de 2016 que no apoyarían la investigación" sobre la Fundación Clinton, según la línea de tiempo, y que "no se dio ninguna explicación."

Una vez que la investigación había sido esencialmente retrasada durante un año y arrastrada más allá de las elecciones de noviembre de 2016, la línea de tiempo muestra que los funcionarios del DOJ bajo Trump entonces comenzaron a plantear sus "preocupaciones con respecto al estatuto de limitaciones" en torno a la investigación, con un funcionario aún no identificado diciendo que "querían cerrar este capítulo y seguir adelante."

Yates no respondió inmediatamente a una solicitud que se le envió a través del correo electrónico de su bufete de abogados, y McCabe no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios que se le envió a través de la Universidad George Mason. La Fundación Clinton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de su página web.

McCabe era el Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Washington, pero pronto ascendió a Director Adjunto del FBI bajo Comey, donde el inspector general del Departamento de Justicia dijo que "tuvo un papel activo en la supervisión de la investigación de mediados de año [correos electrónicos de Clinton], y la supervisión de la investigación de la Fundación Clinton, hasta que se recusó de estas investigaciones el 1 de noviembre de 2016" -apenas unos días antes de las elecciones-. Para entonces, la mayor parte de las repercusiones políticas contra Hillary Clinton de las pesquisas del FBI habían sido neutralizadas.

El inspector general Horowitz señaló que su investigación "descubrió que McCabe no cumplió plenamente con esta recusación en unos pocos casos relacionados con la investigación de la Fundación Clinton."

Los agentes, frustrados

Sin importar a dónde recurrieran los agentes para obtener apoyo para investigar la presunta corrupción de Clinton, se vieron frustrados, revela el memorando localizado por Patel.

La cronología señalaba que, en julio o agosto de 2015, un agente especial supervisor del FBI en la Oficina de Campo de Washington "mantuvo una breve conversación" con un miembro de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia "en relación con las acusaciones sobre la Fundación Clinton" en las que se había centrado el libro Clinton Cash, de Peter Schweizer. En ese momento, un investigador cuyo nombre permanece redactado "estaba en el proceso de intentar predicar una investigación basada en las alegaciones."

Un investigador anónimo "pudo haber tenido una o dos breves discusiones" en el otoño de 2015 con un ayudante del fiscal de EE. attorney in the nation's capital and with a member of DOJ's Public Integrity Section, according to the timeline, where the Clinton Foundation was "likely ancillary" and "with the intention of informing" the redacted DOJ officials that an investigator "was continuing to study the matter to possibly predicate an investigation."

Comienza la investigación preliminar

Se celebró una reunión entre múltiples agentes del FBI y funcionarios del DOJ cuyos nombres están redactados, incluido personal de la División de Investigación Criminal y de la Oficina del Asesor General, "para discutir la apertura de la investigación sobre la Fundación Clinton." Un funcionario anónimo cuya identidad fue redactada "autorizó a las tres oficinas de campo a abrir investigaciones pero a no tomar ninguna medida de investigación hasta que el asunto fuera discutido con el DOJ." La División de Investigación Criminal del FBI "informó que los parámetros de búsqueda/acceso para su investigación eran de alcance limitado" y que la División de Investigación Criminal "no podría compartir" cierta información redactada "con el equipo de investigación de la CF."

La cronología establecía que la oficina de campo de Nueva York del FBI "inició una Investigación Preliminar" el 22 de enero, la oficina de campo de Little Rock "inició una Investigación de Campo Completa" el 27 de enero, y la oficina de campo de Washington "inició una Investigación Preliminar" el 29 de enero de 2016.

El informe Durham anteriormente decía que la investigación del FBI sobre Little Rock se inició en parte debido a un producto de inteligencia y a informes financieros de corroboración de que una determinada "industria comercial probablemente involucró a un funcionario público federal en un esquema de flujo de beneficios, a saber, se hicieron grandes contribuciones monetarias a una organización sin fines de lucro, bajo el control directo e indirecto del funcionario público federal, a cambio de una acción gubernamental favorable y/o influencia."

El abogado especial dijo que la investigación del FBI en la capital de la nación se abrió "como una investigación preliminar, porque el agente del caso quería determinar si podía desarrollar información adicional para corroborar las acusaciones en un libro recientemente publicado, Clinton Cash de Peter Schweizer, antes de intentar convertir el asunto en una investigación completa."

Ofertas de contribuciones a la Fundación Clinton para obtener un trato preferente

Durham también dijo que las investigaciones del FBI en Little Rock y Nueva York "incluían predicciones basadas en informes de fuentes queidentificaban a gobiernos extranjeros que habían hecho, u ofrecido hacer, contribucionesa la Fundación a cambio de un trato favorable o preferente por parte de Clinton."

A pesar de esas pruebas, la cronología del FBI afirmaba que el Departamento de Justicia "indicó que no apoyaría una investigación del FBI" el 1 de febrero de 2016.

La línea de tiempo dijo que el personal de la oficina del FBI en Little Rock planteó la preocupación de que un funcionario redactado "podría no querer ser parte de la sesión informativa debido a conflictos de intereses" durante una reunión a principios de febrero de 2016. Un funcionario de Little Rock redactado "expresó estas preocupaciones debido a la posibilidad de que" otro funcionario redactado "se creía que era partidario del Partido Demócrata y posiblemente de los Clinton."

Hubo una reunión entre funcionarios de las oficinas de campo de Nueva York y Washington, y posiblemente la oficina de campo de Little Rock, el 17 de febrero de 2016 según la línea de tiempo. McCabe "dirigió la reunión" y "fue informado" por la oficina de campo de Nueva York sobre una fuente humana confidencial (CHS) "que posiblemente tenía información sobre el asunto." Durante esta reunión, McCabe "dirigió que no se tomaran medidas de investigación manifiestas sobre la investigación de la FC sin su aprobación."

McCabe exige la aprobación previa de cualquier investigación sobre los Clinton

La línea de tiempo señaló que la División de Investigación Criminal del FBI reiteró que "todos los pasos investigativos manifiestos relacionados con la investigación" de la CF "requerirían" la aprobación de McCabe, "con la excepción de hablar para abrir CHS" durante una reunión del 22 de febrero de 2016. La investigación fue aún más obstaculizada durante la reunión cuando las oficinas del FBI fueron "dirigidas a no abrir o reclutar ningún nuevo CHS, y no se autorizaron pasos investigativos manifiestos adicionales."

El informe Durham dijo previamente que, a finales de febrero de 2016, se convocó una "reunión en la sede del FBI para discutir las investigaciones de la Fundación" - y McCabe ordenó inicialmente el cierre de todas las investigaciones antes de dar marcha atrás ligeramente para obstaculizar las investigaciones requiriendo su aprobación personal para cualquier acción de investigación significativa.

El informe Durham decía que "McCabe inicialmente ordenó a las oficinas de campo que cerraran sus casos, pero tras las objeciones,accedió a reconsiderar la disposición final de los casos."

Desde el DOJ "dicen que no hay nada aquí, ¿por qué estamos haciendo esto?"

Paul Abbate, entonces director adjunto a cargo de la Oficina de Campo de Washington, describió a McCabe como "negativo", "molesto" y "enfadado" por los casos de la Fundación Clinton, con McCabe diciendo que "ellos [el DOJ] dicen que aquí no hay nada" y con McCabe preguntando "¿por qué estamos siquiera haciendo esto?".

Durham dijo que, al final de la reunión, el Subdirector Ejecutivo de la Rama de Servicios Randall Coleman "ordenó que para que se tomara cualquier medida abierta de investigación, se requeriría la aprobación del Subdirector [McCabe]."

La línea de tiempo desclasificada mostró que la oficina de Little Rock del FBI "envió un correo electrónico" a la División de Investigación Criminal "solicitando concurrencia" para "obtener documentos de apoyo" para la investigación el 1 de marzo de 2016, pero los investigadores de Little Rock "nunca recibieron permiso para buscar los documentos." La cronología también decía que, posiblemente en marzo de 2016, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Arkansas informó a los investigadores del FBI en Little Rock de que Yates "ordenó" a los fiscales federales que lo "cerraran".

Lynch y Comey buscaron la forma de acabar con la investigación de los correos electrónicos de Clinton

La fiscal general de Obama Loretta Lynch se reunió con el expresidente Bill Clinton en el avión de Lynch, en la pista de un aeropuerto de Phoenix, el 27 de junio de 2016.Lynch y Bill Clinton afirmaron ante el organismo de control del DOJ que no hablaron de la investigación Midyear Exam ni de ninguna otra investigación del DOJ durante su larga y privada conversación.

Lynch admitió más tarde ante el inspector general del DOJ que la reunión "se prolongó y prolongó"y "que fue una conversación demasiado larga para haberla tenido". Tras la reunión, la oficina de ética del DOJ concluyó que Lynch no tenía que recusarse y Lynch decidió tampoco recusarse voluntariamente. Lynch afirmó a Horowitz que apartarse habría creado una "impresión errónea" de que ella y Bill Clinton "habían discutido temas inapropiados, o que su papel en la investigación de Midyear era de alguna manera mayor de lo que era."

La fiscal general de Obama dijo a un periodista a principios de julio de 2016 que "esperaba plenamente" aceptar la recomendación de los agentes de carrera del FBI y los fiscales del Departamento de Justicia que llevaron a cabo la investigación de los correos electrónicos de Clinton, y afirmó que "me informarán [de las conclusiones] y aceptaré sus recomendaciones".

Comey exculpa a Hillary y pone la mira en Trump

Comey exculpó a Hillary Clinton de delitos penales por transmitir información clasificada en un servidor de correo electrónico inseguro y privado en un discurso el 5 de julio de 2016 -apenas unas semanas antes de dar luz verde a la investigación Crossfire Hurricane a finales de julio de 2016. Comey afirmó entonces sobre el caso Clinton que las prácticas de Clinton con el correo electrónico fueron "extremadamente descuidadas" y que "aunque hay pruebas de posibles violaciones de los estatutos relativos al manejo de información clasificada, nuestro juicio es que ningún fiscal razonable presentaría un caso así."

Comey enumeró los numerosos errores de Clinton, incluido el hecho de que 110 correos electrónicos en 52 cadenas de correo electrónico contenían información clasificada en el momento en que fueron enviados o recibidos por Clinton, pero recomendó no acusarla de ningún delito.

El deshonrado agente especial despedido del FBI Peter Strzok testificó más tarde ante el Congreso en 2018 que el FBI "no tuvo acceso" a los correos electrónicos de la Fundación Clinton que estaban en el servidor privado de Clinton debido a un acuerdo de consentimiento "negociado entre los abogados del Departamento de Justicia y el abogado de Clinton".

"Comey usurpó la autoridad del fiscal general"

El informe de Horowitz de 2018 concluyó las acciones de Comey aparentemente exonerando a Clinton fueron "extraordinarias e insubordinadas" cuando anunció que Clinton no sería acusada. "Concluimos que el anuncio unilateral de Comey fue inconsistente con la política del Departamento y violó la práctica y el protocolo de larga data del Departamento al, entre otras cosas, criticar la conducta no acusada de Clinton", concluyó el inspector general del DOJ. "También encontramos que Comey usurpó la autoridad del Fiscal General, y describió de forma inadecuada e incompleta la posición legal de los fiscales del Departamento".

La cronología decía que a las oficinas de campo del FBI en Little Rock y la capital del país se les "ordenó cerrar sus investigaciones", mientras que a la oficina de Nueva York "se le advirtió que ninguna acción abierta de investigación debía tener lugar" a menos que McCabe lo autorizara.

Strzok había intercambiado multitud de textos anti-Trump en 2016 con la ahora exabogada del FBI Lisa Page, con la que mantenía un romance. Horowitz escribió: "No teníamos confianza en que la decisión de Strzok de priorizar la investigación sobre Rusia sobre el seguimiento de la pista de investigación relacionada con Midyear descubierta en el portátil de Weiner estuviera libre de prejuicios."

Strzok escribió en su libro de 2020 Comprometidos que "por supuesto" priorizó la investigación Trump-Rusia sobre la de los correos electrónicos de Clinton porque "simplemente no había equivalencia entre Midyear y Crossfire."

A McCabe le "faltó franqueza" con Comey

El informe de Horowitz en 2018 detalló múltiples instancias en las que McCabe "careció de franqueza" con Comey, los investigadores del FBI y los investigadores del inspector general, incluso mientras estaba bajo juramento, sobre su autorización para entonces leak sensitive information to The Wall Street Journal a finales de octubre de 2016 que revelaba la existencia de la investigación del FBI sobre la Fundación Clinton (aunque no desvelaba cómo McCabe había metido la pesquisa entre ceja y ceja durante casi un año).

El informe Horowitz concluía"las pruebas son sustanciales" de que McCabe engañó a los investigadores "a sabiendas e intencionadamente" sobre las filtraciones a los medios. Comey dijo que no permitió que McCabe se lo contara a los medios, y Horowitz escribió que las acciones de McCabe estaban "destinadas a promover sus intereses personales a expensas del liderazgo del Departamento" y "violaron la política de medios del FBI y del Departamento y constituyeron mala conducta."

La línea de tiempo dijo que en una conferencia telefónica el 25 de octubre de 2016, McCabe también fue "recordado de que EDNY había declarado previamente no estar interesado en perseguir el asunto CF, pero luego cambió a ningún proceso legal... hasta después de las elecciones."

McCabe habló con un funcionario redactado sobre el artículo del Journal que había incluido detalles sobre la investigación de la Fundación Clinton y sobre su "preocupación por las filtraciones y la necesidad de asesorar a la gente sobre la política de medios de comunicación" durante una reunión del 30 de octubre de 2016, según la cronología. McCabe, como bien sabía, había sido la fuente de la filtración sobre la Fundación Clinton.

No fue hasta el día siguiente - 1 de noviembre de 2016- cuando McCabe "envió un correo electrónico recusándose de la investigación de la Fundación Clinton", según la cronología. McCabe había logrado ralentizar la investigación hasta justo antes de la jornada electoral de 2016.

"El DOJ les dijo que se retiraran"

El personal del DOJ supuestamente "indicó" el 2 de agosto de 2017 que los fiscales federales tienen la autonomía y discreción para llevar a cabo cualquier investigación que se considere apropiada" y que la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Arkansas "no requiere la concurrencia del DOJ para seguir adelante", según la línea de tiempo.

La línea de tiempo declaró que un funcionario dijo el 11 de agosto de 2017 que "tsiguen apoyando plenamente" la oficina de campo de Little Rock en el asunto y "reiteró que era 'lo correcto' ya que las acusaciones eran como cualquier otro caso de PC que se trabajaría, aunque este asunto era más sensible que otros." No obstante, un funcionario cuyo nombre está redactado dijo que estaban "esperando hasta que el DOJ les diera su conformidad para proceder" porque "el DOJ les había dicho que se retiraran el año pasado."

La última entrada en la línea de tiempo se produce el 23 de agosto de 2017. Ese día, la División de Investigación Criminal recibió una llamada telefónica de un investigador redactado "que solicitó información de seguimiento relativa a" las "19 cuentas bancarias de la CF" que habían sido obtenidas por la oficina de campo del FBI en Los Ángeles "durante una investigación separada de Fraude de Financiación de Campañas."

La investigación sobre la Fundación Clinton se cerró poco después

Los memorandos redactados por McCabe y desclasificados a principios de este año muestran cómo McCabe mantuvo viva la investigación Trump-Rusia y luego la intensificó tras la destitución de Comey por Trump en 2017. Los memorandos muestran que McCabe facilitó que el FBI apuntara al teniente general Mike Flynn. Mike Flynn, se reunió con el vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios de la Casa Blanca sobre las acusaciones de Flynn, se negó a desmentir públicamente las falsas historias de los medios sobre colusión, abrió una investigación infundada sobre colusión contra el propio Trump tras el despido de Comey, intensificó la investigación Trump-Rusia como director en funciones del FBI, ayudó a impulsar con éxito que un abogado especial tomara las riendas, y más.

El entonces fiscal general Jeff Sessions despidió a McCabe en 2018 justo antes de que se dispusiera a jubilarse.

"Andrew McCabe DESPEDIDO, un gran día para los hombres y mujeres que trabajan duro en el FBI - Un gran día para la Democracia", Trump twitteó justo después de la medianoche después del despido de McCabe en 2018. "El santurrón James Comey era su jefe y hizo que McCabe pareciera un niño de coro. Él lo sabía todo sobre las mentiras y la corrupción que ocurrían en los niveles más altos del FBI!".

Guantes de seda frente a nudillos de metal

Las diferencias en la forma en que el Departamento de Justicia y el FBI trataron los casos relacionados con Clinton y Trump fueron tajantes: exonerando públicamente a Clinton por su mal manejo de información clasificada cuando utilizaba un servidor privado de correo electrónico como secretaria de Estado y sin permitir siquiera que la investigación sobre la Fundación Clinton despegara, mientras lanzaba una investigación extensa e infundada sobre la colusión con Rusia en la campaña de Trump y el propio candidato (y luego presidente).

El abogado especial John Durham señaló más tarde que "la iniciación inmediata del huracán Crossfire como una investigación completa contrasta con el cuidado que se tuvo en relación con la investigación de la Fundación Clinton y otros asuntos."

