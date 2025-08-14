Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por relacionarla con Jeffrey Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 13 de agosto, 2025

Melania Trump puso a Hunter Biden bajo aviso de que podría demandarlo por 1.000 millones de dólares. El motivo es una declaración realizada por el hijo del expresidente Joe Biden, en la que relacionaba a la primera dama con Jeffrey Epstein.

El abogado de la primera dama le exigió al hijo del expresidente que “se retracte inmediatamente de las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e incendiarias”, que fueron realizadas a principios de mes en el programa ‘Channel 5 con Andrew Callaghan’.

En cuanto a la citada entrevista, Biden se refirió a los inicios de la relación entre Donald Trump y Melania: “Jeffrey Epstein presentó a Melania, y así fue como Melania, la primera dama y el presidente se conocieron".

"Estas declaraciones falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias son extremadamente escandalosas y se han difundido ampliamente en diversos medios digitales. De hecho, el video ha sido republicado por diversos medios de comunicación, periodistas y comentaristas políticos, y millones de seguidores en redes sociales han difundido las declaraciones falsas y difamatorias que contiene a decenas de millones de personas en todo el mundo", escribió el abogado de la primera dama, Alejandro Brito, en Florida, en la carta obtenida por Fox News.

“En consecuencia, usted ha causado a la señora Trump un daño financiero y reputacional abrumador. (…) El incumplimiento dejará a la Sra. Trump sin otra opción que ejercer todos los derechos y recursos legales a su disposición para recuperar el abrumador daño financiero y a su reputación que usted le ha causado”, añadió el letrado.

El poner sobre aviso es el paso previo a una demanda formal, sirve para dejar constancia de que el acusado fue advertido y tuvo la oportunidad de corregir su conducta antes de que el caso llegue a los tribunales.

Brito también apuntó contra “la fuente” de la información es el “fabulista serial” Michael Wolff, “cuyas mentiras fueron publicadas por The Daily Beast.

“El momento de publicación de este video es evidente y subraya la verdadera malicia tras la decisión de publicarlo, dada la evidente falsedad de las declaraciones. Dado su amplio historial de tráfico de nombres ajenos, incluido su apellido, para su beneficio personal, es obvio que publicó estas declaraciones falsas y difamatorias sobre la Sra. Trump para llamar la atención”, sentenció el abogado de la primera dama.