El primer balance de la intervención de DC: "Más de 100 arrestados en seis días"

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2025

Tras anunciar que toma las riendas de Washington DC -con el envío de efectivos del FBI y de la Guardia Nacional o el control del Departamento de Policía Metropolitana-, la Administración Trump ya ha logrado varios avances para tratar de solventar la crisis de criminalidad en la capital.

Este miércoles, la Casa Blanca informó de que las fuerzas de seguridad arrestaron ya a más de un centenar de personas vinculadas al crimen y a la delincuencia en los últimos seis días, desde que comenzó este macrooperación cuyo objetivo es restablecer el orden y la normalidad en Washington DC.

"El presidente Donald Trump está cumpliendo su promesa de restaurar la seguridad en nuestras comunidades y en la capital del país. Make DC Safe Again", escribió la Casa Blanca en una publicación en X, acompañándola de una fotografía en la que aparecen varios agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de un texto en el que figura el número de arrestados.

En otra publicación, la Casa Blanca quiso agradecer a todos los agentes -sean de la agencia que sean- que están participando en cada una de las labores relacionadas con devolver la seguridad y la normalidad a la ciudad.

"Ningún nivel de delincuencia es aceptable; el presidente Trump está comprometido con restaurar la ley y el orden en Estados Unidos. Gracias a las fuerzas del orden y a los hombres y mujeres dedicados que visten el uniforme y trabajan para mantener las calles de Washington DC seguras para todos", señaló la Casa Blanca.

Trump solicitará que se prorrogue la 'federalización' de la policía de DC

Mientras la Casa Blanca publicaba este primer balance, Trump comparecía en el Centro Kennedy de Washington. En su speech, el presidente fue cuestionado por si buscará una prórroga para poder seguir teniendo el control del Departamento de Policía Metropolitana -ya que apenas cuenta con un plazo de 30 días, según la ley, salvo que reciba la aprobación del Congreso-.

Al respecto, respondió: "Bueno, si se trata de una emergencia nacional, podemos hacerlo sin el Congreso. Pero esperamos presentarlo ante el Congreso muy pronto".

El presidente añadió que no cree que el Partido Demócrata "haga nada para detener la delincuencia" en la capital, por lo que buscará el respaldo unánime de los republicanos para cumplir con su objetivo.