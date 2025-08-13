La Administración Trump anunció el fin de las admisiones basadas en la raza en dos importantes instituciones militares del país

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este martes que otras dos academias militares acordaron ponerle fin de forma permanente a las admisiones basadas en la raza, en lo que representa una victoria para la Administración del presidente Donald Trump en su arremetida contra la acción afirmativa y los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), al materializar una de las promesas de su campaña presidencial.

En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi informó que la Academia de la Fuerza Aérea y la Academia Militar en West Point abandonarán oficialmente los programas DEI en favor de la meritocracia, tras un nuevo acuerdo que retirará formalmente dos demandas contra las academias que habían sido presentadas por la organización sin fines de lucro Students for Fair Admissions. “Este Departamento está comprometido a eliminar las prácticas DEI en todo el gobierno federal. Nos enorgullece asociarnos con el Departamento de Defensa para poner fin de manera permanente a las admisiones basadas en la raza en West Point y en la Academia de la Fuerza Aérea; el ingreso a estas prestigiosas instituciones militares debe basarse exclusivamente en el mérito”, comentó Bondi.

Sin ventajas por raza o género

En relación con los términos del acuerdo, el DOJ detalló que estos establecen que, de ahora en adelante, el mérito será el único criterio que tanto la Academia de la Fuerza Aérea como West Point tomarán en cuenta para la admisión. El acuerdo tiene lugar luego de otro similar entre Students for Fair Admissions y la Academia Naval, tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 27 de enero que estableció que nadie en el estamento militar debía recibir ningún tipo de ventaja basada en su raza o su género.

“Desafortunadamente, en los últimos años, tanto el liderazgo civil como el militar han implementado programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y sus correspondientes preferencias raciales y de género dentro de las Fuerzas Armadas. Estas acciones socavan el liderazgo, el mérito y la cohesión de las unidades, debilitando así la letalidad y la preparación de las fuerzas. También violan la conciencia de los estadounidenses al incurrir en discriminación racial y sexual inaceptable”, escribió el líder republicano en su orden ejecutiva.