Rubio sobre Maduro y el Cartel de los Soles: tenemos que enfrentarlos con "algo más que recompensas"

Publicado por Joaquín Núñez 12 de agosto, 2025

Marco Rubio se refirió a la posibilidad de enfrentar a Nicolás Maduro con "algo más que recompensas". En una entrevista con el programa de radio 'Sid and Friends in the Morning', el secretario de Estado fue consultado sobre el dictador de Venezuela, a quien describió no como un funcionario de Gobierno, sino como el líder del Cartel de los Soles.

En calidad del jefe de una organización logística de tráfico de drogas, el secretario expresó lo siguiente sobre Maduro: "En algún momento tenemos que decir que vamos a enfrentarnos a esta gente, y tenemos que enfrentarnos a ellos con algo más que recompensas, por cierto".

La declaración llegó apenas días después de que la Administración Trump autorizara al Departamento de Defensa a liderar operaciones militares precisas en Latinoamérica contra carteles de la droga extranjeros.

De acuerdo con un reporte del New York Times sobre la medida, esta le otorga una base legal inédita para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan ejecutar operaciones directas contra los carteles. Previamente, Rubio ya acusó a Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

"No es un funcionario del Gobierno. En esencia, no reconocemos su gobierno como legítimo. No es un gobierno legítimo. Lo que es el jefe de una organización logística de tráfico de drogas, un cártel, el Cártel de los Soles, que básicamente está dirigido por los militares. Básicamente permiten a los traficantes de drogas no solo transportar drogas a través de Venezuela, sino hacerlo utilizando, por ejemplo, instalaciones militares. Así que tienen... es como si un cártel de la droga hubiera tomado el control del territorio nacional", expresó Rubio.

"Por lo tanto, hay que tratarlos como lo que son, que no es un gobierno, ni una dictadura en sí misma, sino un cártel de la droga. Es un régimen narcoterrorista que se ha apoderado del territorio venezolano. Y desde allí se extiende hasta los cárteles mexicanos, las bandas de Ecuador y toda Centroamérica. Pero tenemos que tomarnos esto en serio", añadió.

La Administración Trump también duplicó la recompensa por información que lleve al arresto o la condena de Maduro, ajustándola de 25 a 50 millones de dólares. Se trata de la mayor recompensa jamás ofrecida por Estados Unidos por información sobre un terrorista o un narcotraficante. El récord anterior lo compartían Osama bin Laden y Aiman Al-Zawahiri, terroristas, líderes del grupo Al Qaeda y arquitectos de los atentados del 11 de septiembre.