Elecciones en NY: Zohran Mamdani encabeza cómodo los sondeos. Hochul, aunque en baja, aún lidera las encuestas

Publicado por Víctor Mendoza 12 de agosto, 2025

Los demócratas lideran el sondeo de Siena College para la alcaldía y la gobernación de Nueva York. Aunque desciende en los sondeos, la gobernadora Kathy Hochul aún lidera su carrera por reeditar el cargo por 14 puntos, mientras que el concejal Zohran Mamdani hace lo propio por 19.

La encuesta de Siena confirma la posición del concejal Mamdani a la cabeza de la carrera por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York que se definirá en las urnas el 4 de noviembre. Del 39% de los votantes registrados que participaron del sondeo, un 44% prefirió al socialista.

Segundo quedó el exgobernador Andrew Cuomo con un 25% de intención de voto, quien compite como independiente tras haber perdido las primarias demócratas contra Mamdani. Les siguen el republicano Curtis Sliwa con un 12% de preferencia y el alcalde Eric Adams con un 7%, quien también corre como independiente.

"Mientras que los demócratas de la ciudad prefieren a Mamdani sobre Cuomo 53% contra 32%, más de dos tercios de los republicanos de la ciudad apoyan a Sliwa", explicó Greenberg. Destacó, además, que el punto fuerte del candidato demócrata es el votante joven: "Los votantes de la ciudad menores de 35 años apoyan abrumadoramente a Mamdani, al igual que la mayoría de los votantes de entre 35 y 54 años; sin embargo, los votantes de 55 años o más respaldan a Cuomo".

Stefanik gana terreno

En el caso de Hochul, sin embargo, la brecha puede despertar preocupación en su equipo: en junio 23 puntos la separaban de la republicana Elise Stefanik, quien aún no formalizó su candidatura.

"El peor gobernador de Estados Unidos está perdiendo independientes, su apoyo se está desplomando y se encuentra en caída libre política según la última encuesta de Siena", celebró Stefanik en redes sociales. "Seguiremos trabajando duro para ganarnos su apoyo para salvar Nueva York".

Aunque no comentó la encuesta, Hochul arrojó munición contra su posible contrincante en sus propias redes: "Es sencillo: los aranceles de Stefanik-Trump son una subida de impuestos", dijo a raíz de los últimos datos de inflación. "Están haciendo subir los precios y ahogando a las familias. Es una estafa. Voy a devolver el dinero a donde pertenece: a los bolsillos de los neoyorquinos".

Una de las grandes diferencias entre ambas políticas es el reconocimiento de los votantes. "Stefanik claramente tiene margen para crecer entre los votantes, ya sea de forma positiva o negativa", sostuvo el encuestador Steven Greenberg. Mientras que el 49% dijo estar familiarizado con la republicana, el 46% la desconoce o la conoce poco.

"Los republicanos creen que tiene la experiencia adecuada para ser gobernadora, los demócratas no, y los independientes están muy divididos", añadió. Tras inclinarse levemente hacia la demócrata en el sondeo anterior, en el último los independientes tendieron hacia la republicana.

Desde su equipo celebraron el resultado en un comunicado recogido por Newsweek: "La última encuesta de Siena es catastrófica para Kathy Hochul, ya que está perdiendo votantes independientes frente a Elise Stefanik, está por debajo del 50 % en las urnas y solo el 35 % de los votantes quiere reelegirla".