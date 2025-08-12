Texas: el fiscal general Ken Paxton solicita arrestar a Beto O'Rourke por "estafar a los texanos" al financiar a los legisladores demócratas que abandonaron el estado

Publicado por Agustina Blanco 12 de agosto, 2025

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una moción el martes solicitando el arresto del exrepresentante demócrata Beto O'Rourke, acusándolo de violar una orden de restricción temporal al recaudar fondos para legisladores demócratas que abandonaron el estado.

La acción legal intensifica la disputa entre republicanos y demócratas en Texas, en medio de un enfrentamiento por la aprobación de un nuevo mapa de distritos para la Cámara de Representantes antes de 2026.

La moción de Paxton alega que O'Rourke y su organización, Powered By People, continuaron solicitando donaciones para cubrir los gastos de los legisladores demócratas que huyeron de Texas, a pesar de una orden judicial que prohibía temporalmente dichas actividades. La presentación exige una multa de $500 por cada acto de desacato y que O'Rourke sea encarcelado "hasta que demuestre su voluntad de acatar las órdenes del tribunal".

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Paxton afirmó: "Estoy tomando medidas para declarar a Robert Francis O'Rourke en desacato por violar una orden judicial y “estafar a los tejanos”. Beto está a punto de descubrir que hablar sin parar e ignorar el Estado de derecho tiene consecuencias en Texas. Es hora de encerrarlo".

BREAKING: I'm taking action to hold Robert Francis O'Rourke in contempt for violating a court order and scamming Texans.



Beto is about to find out that running your mouth and ignoring the rule of law has consequences in Texas.



It's time to lock him up. pic.twitter.com/JZO4cbBkt1 — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 12, 2025

La controversia surge en el contexto de una sesión legislativa especial convocada por el gobernador Greg Abbott, quien ha amenazado con llamar a una segunda sesión si los demócratas no regresan para el viernes.

Los legisladores demócratas, que abandonaron el estado para bloquear la aprobación del nuevo mapa electoral, enfrentan multas diarias de $500 y órdenes de arresto emitidas por los republicanos.

Los esfuerzos de O'Rourke para recaudar fondos buscan aliviar la carga financiera de los legisladores demócratas, quienes han incurrido en gastos significativos al permanecer fuera del estado.