Demócratas que antes se oponían al gerrymandering, hoy lo quieren usar contra Trump: "Tenemos que tomar las armas"

Publicado por Santiago Ospital 12 de agosto, 2025

"Los políticos no deberían elegir a sus votantes mediante el politizado gerrymanderismo", opinaba Nancy Pelosi en 2021. Para la entonces presidente de la Cámara, la distribución partidista de distritos electorales era una "distorsión de la democracia". Cuatro años más tarde, sin embargo, respalda públicamente que California redibuje sus distritos para ganar cinco escaños demócratas.

La veterana política simboliza el giro de varias figuras de un partido que antes hacía campaña por quitar a los legisladores la capacidad de dibujar los mapas electorales. Quién los traza varía de estado a estado, pero hay dos grandes grupos de cartógrafos distritales: o bien las Legislaturas estatales o bien unas comisiones integradas por ciudadanos o políticos de ambos partidos.

Poco después de que Pelosi pronunciara aquella crítica a la redistribución partidista, su partido aprobó en la Cámara un proyecto que imponía las comisiones como opción única: "El proyecto exige a los estados que establezcan comisiones independientes de redistribución de distritos en el Congreso".

No sería la primera vez que cambia de postura. Diez años antes, Pelosi parece haber donado $10.000 a una campaña para eliminar la comisión ciudadana de redistribución de distritos de California, devolviendo la función a la Legislatura. Según un artículo de aquel entonces del LA Times, también aportaron fondos varios demócratas, entre ellos Adam Schiff.

Pelosi justificó su último giro señalando hacia el intento del GOP texano de redibujar los mapas electorales, lo que podría sumar cinco escaños republicanos en el Congreso: "No permitiremos que [Trump] socave nuestras elecciones libres y justas, empezando por lo que está intentando hacer en Texas", argumentó en una conferencia de prensa. "Se trata de la defensa de nuestra democracia".

Un PAC demócrata contra el gerrymandering, a menos que…



Pelosi participará la semana próxima en un evento de una organización demócrata nacida para oponerse al gerrymandering. Opuesta porque, según su web: "Supone una amenaza crítica para nuestra democracia". Sin embargo, la National Democratic Redistricting Committee (NDRC) ahora apoya las iniciativas demócratas de redibujar mapas electorales en respuesta a Texas.

Según una invitación recogida por Político, además de Pelosi. asistirá al evento como "invitado especial" el expresidente Barack Obama, quien en 2021 dijo: "El gerrymandering es una forma engañosa que tienen los políticos de consolidar todo el poder que pueden".

"No nos oponemos a que, de manera temporal, se lleven adelante acciones, como respuesta, que garanticen que los pilares de la democracia no se vean erosionados permanentemente", dijo en un comunicado el presidente de la NDRC, Eric H. Holder, Jr. En otras palabras: la organización demócrata nacida para oponerse al gerrymandering está a favor del gerrymandering retaliatorio contra Texas.

"Los izquierdistas y los demócratas se sienten incómodos con la adquisición y el uso del poder de una manera que no sucede con los republicanos. Y ese tiempo tiene que acabarse", aseguró Holder en una entrevista a The New York Times titulada "Eric Holder explica por qué cambió de opinión sobre el gerrymandering".

"Lo que impulsa a los demócratas es, creo, una respuesta legítima. Es como si los alemanes hubieran invadido Francia. ¿Van a decir simplemente: ‘Bueno, estamos en contra de la guerra y a favor de la resolución pacífica de las disputas’?", añadió. "A veces hay que tomar las armas. Y ante este intento autoritario y antidemocrático, tenemos que tomar las armas".

Los votantes demócratas, sin embargo, no parecen estar de acuerdo.

"Los estadounidenses piensan que el gerrymandering es injusto"



Un 39% de los votantes demócratas se opone a que su partido redibuje mapas electorales para contrarrestar los posibles cambios en Texas, de acuerdo con una encuesta de YouGov. Un 40% está a favor.

Del lado republicano, el apoyo a mapas electorales retaliatorios es aún menor: un 48% se opone a que el GOP responda a California con cambios en otro estado mientras que un 33% está a favor.

"Los estadounidenses piensan que el gerrymandering es injusto, incluso cuando lo estén haciendo otros estados", aseguran los investigadores detrás del sondeo.

Más allá de las afiliaciones partidistas, un 51% de la población se opone a que su estado dibuje nuevos mapas en respuesta a la iniciativa texana. Un 55% opina lo mismo en respuesta a la propuesta californiana. Además, un 75% de los estadounidenses opina que el gerrymandering partidista es un "problema importante".

Historial demócrata de gerrymandering



El mismo Partido Demócrata que ahora se opone al gerrymandering fue acusado de acometerlo en varias ocasiones. El propio Eric Holder criticó por eso mismo a sus correligionarios en Nueva Jersey e Illinois.

Este último estado es uno al que los republicanos suelen apuntar para acusar de hipócritas a los demócratas. El representante azul Mike Quigley reconoció a Político que era "consciente de que nuestros mapas habían sido gerrimanderiados en Illinois".

También dijo que "en un mundo ideal, estos mapas son dibujados por comisiones no partidistas y representan lo que la Constitución dice que debemos hacer... Aún no hemos llegado a ese punto… Así que no puedes ser un Boy Scout en una situación como esta: tienes que ser tan duro como ellos".

Illinois figura con la peor nota en el Boletín de la Redistribución de Distritos, elaborado por el apartidista Gerrymandering Project. También se llevan una "F" por favorecer a los demócratas Nuevo México y Nevada. Una "C", Mississippi, y una "B", Pennsylvania.

"Todos estos estados se miran entre sí como si estuvieran en El bueno, el feo y el malo, pensando quién disparará primero", dijo el presidente de la organización, el profesor Sam Wang, a ABC News. "No hay ningún sheriff en la ciudad que diga que esto no ayuda".

"El gerrymanderismo es el partidismo elevado por encima de todo lo demás", sostuvo también, añadiendo que "estados como Texas y Florida son los peores ejemplos".

Un estudio de Breitbart que contrasta el desempeño de Trump en las presidenciales con la cantidad de escaños obtenidos por los republicanos añade a la lista a Connecticut, Nuevo México, California, Nueva York, Maryland, Nueva Jersey, Oregón y Massachusetts. En este último, por ejemplo, el presidente obtuvo más del 36% de los votos pero su partido no tiene ningún escaño en Washington.

Otros demócratas que podrían redibujar sus distritos

El historial del Partido Demócrata no sólo contiene casos de redistribución partidista en el pasado, sino que también podría apuntarse nuevos en el futuro cercano: además de California, estados como Illinois y Nueva York amenazaron con revisar sus propios mapas si Texas cumple la prometida redistribución.