La Corte Suprema de Texas programa un calendario "acelerado" para tramitar la demanda de Abbott contra los demócratas fugados

Publicado por Víctor Mendoza 12 de agosto, 2025

La Corte Suprema de Texas ha fijado un calendario "acelerado" para que las partes involucradas en la demanda presentada por la Administración de Greg Abbott contra los 13 congresistas demócratas que huyeron y abandonaron sus funciones para boicotear una sesión legislativa presenten sus respectivos escritos.

Concretamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott -quien llegó a solicitar la destitución y el arresto de los congresistas fugados-, tendrá hasta el 20 de agosto para entregar su escrito, mientras que los legisladores demócratas disponen, como fecha límite, hasta el 29 de agosto para responder.

Después, si lo requiere, Abbott contará con hasta el 4 de septiembre para replicar a los congresistas demócratas.

"Más cerca de las consecuencias para los demócratas de Texas que huyen de sus obligaciones y pasan el verano en California e Illinois", escribió Abbott en X

El 8 de agosto, el fiscal general del estado, Ken Paxton, demandó a los representantes demócratas fugados ante la Corte Suprema.

En una entrevista con VOZ News, Paxton defendió las razones que le llevaron a demandar a los 13 congresistas demócratas. "Creemos que estos legisladores tienen la responsabilidad de hacer su trabajo. Estamos argumentando que lo están evitando. Han declarado públicamente que no van a estar aquí para votar y representar a sus electores. Alguien tiene que presentarse. Es su responsabilidad estar allí, y como no van a presentarse, se trata de personas que han abandonado el estado y han dicho que no van a hacer su trabajo. Pedimos a la Corte Suprema que los sustituya para que podamos contar con personas que hagan ese trabajo", dijo el fiscal general del estado.

El pasado domingo, Abbott advirtió a los legisladores estatales demócratas que huyeron a estados azules para evitar la aprobación de los nuevos mapas electorales de que la amenaza de arresto que pesa sobre ellos durará "literalmente años".