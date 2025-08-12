Ken Paxton defendió la destitución de los legisladores demócratas de Texas en Voz News

Publicado por Joaquín Núñez 11 de agosto, 2025

Ken Paxton, fiscal general de Texas, brindó más detalles sobre las acciones legales que el estado está llevando a cabo en contra de los legisladores demócratas que boicotearon la sesión especial para redistribuir los distritos electorales. En una entrevista concedida a Karina Yapor en Voz News, habló también de la organización de Beto O´Rourke y de su candidatura al Senado en 2026.

Paxton, quien ocupa su cargo desde el 2015, ha sido una de las caras más visibles del Gobierno de Texas en contra de los representantes estatales demócratas que viajaron rumbo a Illinois o Massachusetts. Recientemente le pidió a la Corte Suprema del estado que destituya a 13 de los involucrados.

"Creemos que estos legisladores tienen la responsabilidad de hacer su trabajo. Estamos argumentando que lo están evitando. Han declarado públicamente que no van a estar aquí para votar y representar a sus electores. Alguien tiene que presentarse. Es su responsabilidad estar allí, y como no van a presentarse, se trata de personas que han abandonado el estado y han dicho que no van a hacer su trabajo. Pedimos a la Corte Suprema que los sustituya para que podamos contar con personas que hagan ese trabajo", expresó el republicano.

Además, Paxton argumentó que los demócratas llevan años implementando mapas electorales partidistas en varios estados del país. "Así que hay casi todos los estados demócratas, es sorprendente que haya varios estados demócratas que no tengan ninguna representación republicana. (...) Es una locura lo que han hecho. Y es una locura lo que han hecho estos otros estados. Y, sin embargo, actúan como si fueran inmaculados y perfectos y nunca hubieran hecho nada parecido. Lo han hecho. Fueron ellos los que empezaron esto hace años", continuó.

La entrevista completa con Ken Paxton