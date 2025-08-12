DeSantis elige al veterano Jay Collins como su próximo vicegobernador: "Un patriota que dedicó su vida a servir a nuestro país"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de agosto, 2025

En medio de rumores e incertidumbre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció al senador estatal y veterano del Ejército Jay Collins como su nuevo vicegobernador.

"Hoy tuve el honor de nombrar a Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida. Un guerrero herido en combate que sirvió durante 23 años como boina verde, Jay personifica la determinación de nuestro estado", declaró el gobernador republicano tras el anuncio realizado el martes en la Asociación de Boinas Verdes en Tampa.

"Desde su retiro del Ejército, @JayCollinsFL ha liderado misiones de socorro en casos de desastre y ha ayudado a rescatar a floridanos en peligro, una trayectoria de servicio público que habla por sí sola. En el Senado, ha aprobado más de 40 proyectos de ley y ha defendido a los veteranos y las familias militares, la libertad educativa, el orden público y la gestión fiscal responsable de sus más grandes aliados del gobernador republicano en la legislatura estatal y una figura que ha venido tomando fuerza dentro del Sunshine State desde su elección como legislador estatal en 2022. Jay es un defensor incondicional de los valores conservadores. Espero trabajar con él para que Florida siga siendo prioritaria".

En respuesta al anuncio del gobernador DeSantis, Collins reafirmó su compromiso con Florida y EEUU: "Para mí esto no es sólo un trabajo, es algo personal. Les dije a mis hijos que dejaría este país en un lugar mejor que el que lo encontré y ahora, como vicegobernador de Florida, tengo la intención de cumplir esa promesa".

This isn’t just a job to me, it's personal.



I told my boys I would leave this country in a better place than I found it and now as Florida’s Lieutenant Governor I intend on fulfilling that promise. https://t.co/EBRYs4WR6w — Jay Collins (@JayCollinsFL) August 12, 2025

La designación de Collins, uno de los principales aliados de DeSantis en la legislatura estatal y una figura en ascenso en el Sunshine State desde su elección como legislador en 2022, lo mete de lleno en la carrera como potencial precandidato a la gobernación de Florida, en las elecciones de medio término previstas para 2026.

La decisión de DeSantis, que llega después de varios meses sin tener un segundo al mando desde la designación de la entonces vicegobernadora Jeannette Nuñez como presidenta de la Universidad Internacional de Florida en Miami, se produce en un momento delicado, con el representante republicano Byron Donalds impulsando su propia candidatura para gobernador de la Florida en 2026 con el respaldo del presidente Donald Trump y varios líderes del estado como el senador Rick Scott.

Sin embargo, de acuerdo con Politico, nombrar a Collins como vicegobernador podría significar un desafío directo a la candidatura de Donalds en el futuro cercano, ya que el senador estatal se ha mostrado interesado no solo en el puesto de vicegobernador, sino también en el máximo cargo del estado.

Además de sus impresionantes antecedentes militares —el senador estatal sirvió en Irak y Afganistán durante sus 23 años en las Fuerzas Armadas, perdiendo parte de una pierna durante su servicio—, Collins se ha ganado el respeto de DeSantis y sus aliados convirtiéndose en una figura importante en la legislatura estatal.

Por ejemplo, Collins fue uno de los principales defensores de la iniciativa “Hope Florida” —impulsada por Casey DeSantis—, que fue objeto de fuertes críticas en la Cámara de Representantes estatal, dominada por los republicanos.

Collins, electo en 2022 para el Senado de la Florida tras derrotar a la demócrata Janet Cruz en un distrito de Tampa, también se hizo de nombre en junio, cuando viajó a Medio Oriente para ayudar a organizar los vuelos de rescate del gobernador DeSantis para los estadounidenses que estaban varados en Israel en medio del conflicto con irán.

La elección de Collins como vicegobernador también plantea dudas sobre el futuro política de la primera dama de la Florida, Casey DeSantis, quien era una de las favoritas para suceder a su esposo en la gobernación.

Sin embargo, las escasas señales públicas de Casey DeSantis enfriaron las expectativas sobre una posible candidatura. Ahora, si el gobernador DeSantis decidiera respaldar a Collins, se abriría una primaria republicana competitiva frente al representante Donalds, lo que supondría también un choque directo de fuerzas entre el presidente Trump y el propio DeSantis en Florida.