El jefe del Sindicato de Policía de DC respaldó las medidas de Trump: "La delincuencia está fuera de control"

Gregg Pemberton, jefe del Sindicato de Policía de Washington DC, respaldó públicamente las medidas de Donald Trump para controlar la delincuencia en la capital del país. Pemberton también criticó la Ley Integral de Reforma Policial y Judicial, aprobada en 2020 y ratificada en 2022 por el Ayuntamiento de la ciudad.

En una conferencia de prensa, el presidente anunció el lunes que invocaba la sección 740 del Home Rule Act de 1973, la cual le permite asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) por un periodo de 48 horas, con posibilidad de extenderse a 30 días. A su vez, desplegó efectivos de la Guardia Nacional en las calles. Acompañado de otros miembros del gabinete como Pete Hegseth y Pam Bondi, Trump aseguró que estas medidas ayudarían a poner a la ciudad bajo control.

Horas después de la conferencia de prensa, Pemberton respaldó los anuncios de Trump, remarcando que la delincuencia en DC está "fuera de control".

"Estoy de acuerdo con el presidente en que la delincuencia en el Distrito de Columbia está fuera de control y hay que hacer algo al respecto. Sin embargo, tenemos que volver a cómo llegamos a esta situación. En 2020, el Ayuntamiento de Washington D. C. aprobó una enorme cantidad de leyes que maniataron a los agentes de policía y los expusieron a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, incluso cuando hacen su trabajo correctamente", le dijo Pemberton a Fox News.

"Y ahora, cinco años después, nuestra plantilla autorizada es de 4000 agentes de policía juramentados. Actualmente tenemos 3180. Así que tenemos más de 800 vacantes para el puesto de agente de policía. Y la forma en que el departamento compensa esa diferencia es mediante 2 millones de horas extras obligatorias cada año. Por lo tanto, el hecho de que necesitemos la ayuda de las fuerzas del orden federales y tal vez incluso de la Guardia Nacional no debería sorprendernos. Y estamos de acuerdo con eso", añadió.