Días después de pedir públicamente su renuncia, Trump tuvo una "interesante" reunión con el CEO de Intel

Publicado por Joaquín Núñez 11 de agosto, 2025

Donald Trump se reunió con el CEO de Intel, Lip-Bu Tan. Apenas días después de pedir públicamente su renuncia, debido a preocupaciones sobre sus inversiones en empresas chinas, el presidente se encontró personalmente con Tan. Intel es el mayor fabricante de chips de Estados Unidos.

La reunión, comunicada por el propio Trump en su cuenta de Truth Social, contó también con la presencia de otros importantes miembros del gabinete.

"Me reuní con el Sr. Lip-Bu Tan, de Intel, junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La reunión fue muy interesante. Su éxito y ascenso son una historia increíble", escribió el presidente en su red social.

"El Sr. Tan y los miembros de mi gabinete van a pasar tiempo juntos y me presentarán sus sugerencias durante la próxima semana. ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó.