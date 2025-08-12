Días después de pedir públicamente su renuncia, Trump tuvo una "interesante" reunión con el CEO de Intel
Del encuentro también participaron el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Donald Trump se reunió con el CEO de Intel, Lip-Bu Tan. Apenas días después de pedir públicamente su renuncia, debido a preocupaciones sobre sus inversiones en empresas chinas, el presidente se encontró personalmente con Tan. Intel es el mayor fabricante de chips de Estados Unidos.
La reunión, comunicada por el propio Trump en su cuenta de Truth Social, contó también con la presencia de otros importantes miembros del gabinete.
"Me reuní con el Sr. Lip-Bu Tan, de Intel, junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La reunión fue muy interesante. Su éxito y ascenso son una historia increíble", escribió el presidente en su red social.
"El Sr. Tan y los miembros de mi gabinete van a pasar tiempo juntos y me presentarán sus sugerencias durante la próxima semana. ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó.
La preocupación por Tan y sus vínculos con empresas chinas
“La investigación de Reuters reveló que Tan controla más de 40 empresas y fondos chinos, así como participaciones minoritarias en más de 600, a través de empresas de inversión que gestiona o posee. En muchos casos, comparte la propiedad de esas participaciones con entidades gubernamentales chinas”, señalaron desde el citado medio.
En línea con estas preocupaciones, el senador Tom Cotton (R-AR) le escribió una carta al presidente de la junta directiva de Intel Corporation, Frank Yeary, en la que pidió más información sobre Tan.
"Intel recibió casi 8 mil millones de dólares de la Ley CHIPS y Ciencia, la mayor subvención otorgada a una sola empresa. Intel debe administrar responsablemente el dinero de los contribuyentes estadounidenses y cumplir con las regulaciones de seguridad aplicables. Las asociaciones del Sr. Tan plantean dudas sobre la capacidad de Intel para cumplir con estas obligaciones”, manifestó el senador de Arkansas en su carta.