Trump prolonga 90 días la tregua arancelaria con China
El presidente aseguró que la negociación sobre los aranceles con el gigante asiático transcurre "bastante bien".
El presidente Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que prolonga por 90 días la tregua arancelaria con China, según informó CNBC.
Asimismo, el presidente aseguró que las negociaciones con el gigante asiático transcurren "bastante bien", horas antes de que expirara la tregua arancelaria entre las dos potencias mundiales.
"Veremos qué sucede (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena", añadió Trump en rueda de prensa.
Un poco antes del anuncio de Trump, China dijo que esperaba un resultado "positivo" de las negociaciones con Washington.
"Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo", declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.
Economía
Trump dice que planea imponer un arancel del 100% a los chips importados, pero exoneraría a los fabricantes que produzcan en EEUU
Emmanuel Alejandro Rondón
Nvidia pagará a EEUU por sus ventas en China
En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump argumentó que los chips H20 que Nvidia venderá en China son "obsoletos", a pesar de que fueron objeto de restricciones a su exportación recientemente.
Asimismo, indicó que para revertir estas restricciones, acordó con Nvidia el pago de un 15% que no especificó si se trata de un porcentaje sobre facturación o sobre las ganancias derivadas de las ventas.
"Si voy a hacer eso, quiero que nos paguen algo como país, porque les estoy dando una autorización. Solo los liberé para el H20", afirmó el presidente.