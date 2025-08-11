La Administración Trump toma el control de Washington, D. C., y desplegará a la Guardia Nacional

Comparecencia de prensa de Donald Trump en la Casa Blanca el 11 de agosto Cordon Press.

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2025

Horas después de desplegar al FBI, el presidente Donald Trump anunció que su Administración tomará el control de Washington, D. C., y pondrá a la Guardia Nacional en las calles para que la crisis de criminalidad que sufre la capital del país termine.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump informó de que 800 miembros de la Guardia Nacional "para ayudar a restablecer el orden público en Washington, D. C.". Además, el presidente agregó que su gabinete está estudiando la posibilidad de movilizar al Ejército.

Durante su comparecencia, Trump apuntó contra aquellos que han estado al mando en la capital. "Esta grave crisis de seguridad pública proviene directamente de los fracasos absolutos del liderazgo local de la ciudad. El Concejo Municipal de la izquierda radical adoptó la política de libertad bajo fianza sin pago en efectivo", dijo, haciendo alusión a los demócratas.

"Convirtieron la capital de nuestra nación en una jurisdicción santuario… Es un santuario para criminales", añadió Trump.

Con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con Pam Bondi presentes en la comparecencia -entre otras personalidades-, Trump confirmó que la fiscal general toma las riendas del Departamento de Policía Metropolitana "a partir de este momento".

Trump enumeró una serie de argumentos que evidencian la crisis de criminalidad en la capital.

"La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia… El número de robos de autos se ha duplicado en los últimos cinco años", señaló el presidente.

Este domingo, a través de una publicación en Truth Social, Trump explicó que su objetivo en la capital es "limpiar inmediatamente la población sin hogar de la ciudad y tomar medidas rápidas contra el crimen".

"No solo tratará sobre el fin de la delincuencia, los asesinatos y las muertes en la capital de nuestra nación, sino también sobre la limpieza y la renovación física general y el estado de nuestra capital, que en su día fue hermosa y estaba bien cuidada", agregó.