Abbott convocará sesiones extraordinarias indefinidas para mantener la amenaza de arresto de los demócratas que huyeron de Texas

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2025

Este domingo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió a los legisladores estatales demócratas que huyeron a estados azules para evitar la aprobación de los nuevos mapas electorales de que la amenaza de arresto que pesa sobre ellos durará "literalmente años".

Abbott lanzó el aviso en un momento en que los demócratas han renunciado a sus funciones en virtud de la constitución estatal.

Durante una entrevista en Fox News Sunday, el gobernador del estado de la Estrella Solitaria aseguró que está dentro de su autoridad mantener la legislatura de Texas en sesión especial indefinidamente, ampliando las sanciones para los legisladores demócratas que rompieron quorum la semana pasada.

"Estoy autorizado a convocar una sesión especial cada 30 días. Dura 30 días. Y tan pronto como esta termine, convocaré otra, y luego otra, y otra, y otra", afirmó Abbott.

"Si vuelven al estado de Texas, serán arrestados y llevados al Capitolio. Si quieren evadir ese arresto, tendrán que permanecer fuera del estado de Texas durante literalmente años", agregó.

"Sólo los cobardes huyen a los estados azules", sentenció el gobernador.

Asimismo, Abbott aseguró que el compromiso de estos legisladores de votar como funcionarios estatales electos es un deber y "no es opcional".

"Nos encontramos ante una situación en la que los legisladores están infringiendo la ley recogida en el artículo 3 de la Constitución de Texas, que les obliga a actuar sobre los proyectos de ley. Al infringir ese mandato constitucional, están incumpliendo su juramento al cargo, por lo que pueden ser destituidos mediante la acción legal que estoy emprendiendo", afirmó.

Greg Abbott: "Si Texas trazara mapas como ellos, ganaríamos 10 escaños"

Abbott también aseguró a Fox News Sunday que California y Nueva York han pasado décadas redistribuyendo los distritos en sus estados.

"Cuando miramos las líneas en California, Nueva York, Illinois y Massachusetts, en donde ya no hay republicanos en absoluto, ellos se quedaron sin republicanos para sacar de sus cargos", afirmó el gobernador.

"Si Texas trazara mapas como ellos, ganaríamos 10 escaños", añadió.

Abbott amenaza con aumentar el margen de redistribución de distritos

El viernes, durante el podcast Ruthless, el gobernador aseguró que los Texas Rangers y los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) están trabajando con funcionarios federales para localizar a los demócratas que huyeron.

"Los encontraremos. Les haremos rendir cuentas", aseveró Abbott.

Además, el gobernador también amenazó con aumentar el margen de redistribución de distritos para los republicanos si los legisladores demócratas no regresan a Austin.

"Lo que estoy pensando ahora es que si no empiezan a aparecer, puedo empezar a ampliar", dijo Abbott. "Puede que sean seis, siete u ocho nuevos escaños los que vamos a añadir en el lado republicano".