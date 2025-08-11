Vance dice que están trabajando para "programar" una reunión Trump-Putin-Zelenski

Publicado por Diane Hernández 11 de agosto, 2025

El vicepresidente JD Vance afirmó este domingo que están trabajando para "programar" una reunión entre el presidente Donald Trump y sus homólogos ruso y ucraniano.

"Uno de los bloqueos más importantes es que Vladimir Putin dijo que nunca se sentaría con [Volodimir] Zelenski, el líder de Ucrania, y el presidente ha conseguido que eso cambie", dijo Vance en una entrevista en el programa de Fox News Sunday Morning Futures.

"Estamos tratando de resolver cuestiones de programación sobre cuándo estos tres líderes podrían sentarse a discutir el fin de este conflicto", añadió Vance.

Los aliados europeos de Ucrania están presionando para que Kiev esté presente en la cumbre entre EEUU y Rusia prevista este viernes en Alaska, que inicialmente se anunció como una reunión bilateral entre Putin y Trump.

El vicepresidente dijo que el objetivo del país es "encontrar algún arreglo negociado con el que tanto los ucranianos como los rusos puedan vivir".

"No va a dejar a nadie superfeliz, probablemente tanto a los rusos como a los ucranianos al final no les va a gustar", añadió.

El anuncio de la cumbre en Alaska sin Zelenski desplegó las especulaciones de un acuerdo que obligue a Kiev a ceder grandes zonas de sus territorio, algo que la Unión Europea rechaza, aunque aboga por un acuerdo final entre los países en conflicto.

Sin embargo el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, sugirió en declaraciones a CNN que Zelenski podría finalmente asistir a la cumbre.