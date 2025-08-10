La guerra de la redistribución electoral: estos son los siete estados que podrían seguir el camino de Texas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de agosto, 2025

El esfuerzo de Texas por redistribuir sus líneas distritales podría inspirar a varios estados más a seguir su mismo camino, desatando una verdadera batalla electoral en los mapas estatales justo antes de llegar a las elecciones de medio término en 2026.

Según un informe de The Hill, hasta el momento hay al menos siete estados cuyas autoridades, ya sean demócratas o republicanas, consideran o tienen abierta la posibilidad de iniciar un proceso de redistribución electoral con el objetivo de ganar escaños adicionales para sus partidos, aunque la viabilidad de cada caso depende de las leyes y procedimientos estatales.

Ohio

Además de Texas, Ohio es el único estado que ya tiene asegurado un nuevo mapa antes de 2026, debido a que el actual fue aprobado por mayoría simple y no por supermayoría bipartidista. Ahora, con los republicanos controlando ambas cámaras estatales, el GOP podría arrebatar escaños a las demócratas Marcy Kaptur (distrito 9) y Emilia Sykes (distrito 13). Esto significa que los republicanos ocuparían unos 12 de los 15 escaños que tiene Ohio en la Cámara de Representantes.

California

No solo los republicanos están operando activamente para redibujar las líneas estatales. En California, el gobernador Gavin Newsom (D) está impulsando una elección especial en noviembre para permitir un nuevo mapa si Texas u otro estado republicano actúa primero. La medida podría contrarrestar de forma categórica los realineamientos de otros estados, pues podría agregar hasta cinco escaños adicionales para los demócratas en la Cámara Baja.

No obstante, el proceso para que California redistribuya sus distritos a tiempo para las midterms es muy complejo, aunque posible. Si bien el estado tiene una comisión independiente que se encarga de determinar las líneas de los distritos, el gobernador Newsom confirmó el viernes que el estado puede avanzar con una elección especial en noviembre para crear un nuevo mapa para el resto de la década.

Florida

Al igual que en California y Texas, el gobernador Ron DeSantis (R) y el liderazgo republicano en Florida están evaluando cambios en el mapa electoral que podrían consolidar la ventaja de su partido de cara a 2026. Entre los posibles escaños en riesgo se encuentran los ocupados por los demócratas Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz y Darren Soto, cuyas circunscripciones podrían ser rediseñadas para favorecer al GOP.

El impulso republicano se ha visto reforzado tras el fallo de la Corte Suprema estatal que rechazó las denuncias de grupos y legisladores demócratas que acusaban al mapa actual de diluir el voto afroamericano e hispano, una práctica conocida como “manipulación racial” o racial gerrymandering. La ratificación judicial del trazado vigente eliminó uno de los principales obstáculos legales, allanando el camino para que los republicanos estudien una nueva redistribución que podría otorgarles escaños clave en un estado que ha mostrado una creciente inclinación conservadora en los últimos ciclos electorales.

Indiana

El vicepresidente JD Vance se reunió recientemente con el gobernador Mike Braun (R) para pedirle una redistribución a mitad de década que, de aprobarse, pondría en riesgo el escaño del demócrata Frank Mrvan en el noroeste del estado. Si bien Braun no dijo que sí a la petición, dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso de redistribución.

Misuri

De acuerdo con The Hill, la Casa Blanca también identificó a Misuri como un posible estado para reconfigurar el mapa electoral, con el representante demócrata Emanuel Cleaver como principal objetivo de un potencial rediseño. Sin embargo, el panorama legislativo es incierto: mientras algunos líderes republicanos muestran apertura a la idea, otros temen que una sesión especial para abordar la redistribución pueda generar un costo político innecesario. El presidente interino de la Cámara, Chad Perkins, pasó de mostrarse escéptico a más receptivo tras conversaciones con la Casa Blanca, pero en el Senado estatal persisten las reservas, lo que mantiene el plan en una fase indefinida.

Nueva York

Los demócratas de Nueva York han manifestado su intención de modificar las líneas de los distritos para ampliar su representación en el Congreso, pero el marco legal lo complica. El estado cuenta con una comisión independiente que debe elaborar el mapa y recibir aprobación legislativa. Alterar este sistema requeriría una enmienda constitucional, que debe aprobarse en dos legislaturas consecutivas antes de someterse a referéndum, lo que hace prácticamente imposible cualquier cambio antes de las elecciones de 2028. Aun así, la gobernadora Kathy Hochul ha declarado que explora todas las alternativas legales y legislativas para acelerar el proceso, incluso la disolución o reforma de la comisión.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey, los demócratas mantienen el control de ambas cámaras estatales, pero enfrentan dos barreras clave: una comisión independiente que traza los distritos y una prohibición constitucional expresa contra la redistribución a mitad de década. Superar estas restricciones requeriría una enmienda constitucional y, aunque el Partido Demócrata cuenta con los votos para aprobarla, el calendario juega en su contra. La ley exige un aviso de tres meses antes de someter la enmienda a votación, y el plazo para incluirla en la boleta de las elecciones de 2026 ya expiró este lunes.