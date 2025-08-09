Trump nomina a Tammy Bruce como representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump nominó este sábado a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como la próxima representante adjunta de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con rango de embajadora. Desde que Trump asumió el cargo por segunda ocasión en enero, Bruce ha contado con este cargo en la agencia, en la que ha demostrado ser una de las figuras políticas más fieles al líder conservador dentro de la Administración, ofreciendo decenas de conferencias de prensa en el Departamento a pesar del poco tiempo en este.

"Me complace anunciar que estoy nominando a Tammy Bruce, una gran patriota, personalidad televisiva y autora de éxitos de ventas, como nuestra próxima representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con rango de embajadora. Desde el inicio de mi segundo mandato, Tammy ha servido con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde hizo un trabajo fantástico. Tammy Bruce representará brillantemente a nuestro país en las Naciones Unidas. ¡Felicidades, Tammy!", escribió Trump en una publicación a través de su cuenta de Truth Social.

Bruce ha apoyado todas las decisiones de Trump en política exterior.

Antes de asumir el cargo de portavoz del Departamento de Estado, Bruce era una figura tan conocida como resaltante tanto en el Partido Republicano como en el mundo conservador, luego de su paso como comentarista y colaboradora política en Fox News durante más de dos décadas, en las que resaltó su clara oposición a la deriva radical en la que empezó a caer el Partido Demócrata desde los 2000. Asimismo, Bruce es la autora de libros como Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda, el cual fue uno de los más referenciales dentro de la derecha estadounidense al ofrecer una feroz crítica tanto a los progresistas como a las posturas socialistas de muchas figuras demócratas.

En los últimos siete meses, Bruce ha defendido todas las decisiones de política exterior que la Administración de Trump ha tomado, incluyendo el apoyo al Gobierno de Israel en su guerra contra el grupo terrorista Hamás en Gaza, así como también las negociaciones de paz con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra entre ambos países. De igual forma, Bruce ha apoyado las decisiones de Trump en temas migratorios, tales como las redadas masivas e incluso la revocación de visas.