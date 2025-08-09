La Administración ordena borrar los registros de vacunación del personal federal contra el covid-19

Publicado por Santiago Ospital 9 de agosto, 2025

La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM) emitió una nueva directiva a las agencias federales para que eliminen todo registro de la vacunación de su personal contra el covid-19.

En su directiva de este viernes la OPM hace hincapié en que aquella información no puede usarse al tomar decisiones sobre el personal federal: "Con efecto inmediato, se prohíbe a las agencias utilizar el historial de vacunación de una persona en cualquier decisión relacionada con el empleo, incluyendo la contratación, la promoción, las medidas disciplinarias o el despido".

"Las cosas se salieron de control durante la pandemia y trabajadores estatales fueron despedidos, castigados o marginados por el simple hecho de haber tomado una decisión médica personal", dijo Scott Kupor, director de la OPM, en un comunicado. "Nunca debió haber ocurrido".

Las agencias deberán borrar tanto las versiones en papel como las digitales de cualquier archivo que registre el estatus de vacunación de sus empleados, si incumplieron un mandato de vacunación o si pidieron excepciones a esos mandatos.

Los trabajadores del Estado que así lo deseen tienen 90 días para oponerse al borrado de sus documentos.

En septiembre de 2021, el entonces presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva requiriendo a los empleados federales que se vacunaran contra el coronavirus, así como otra exigiendo protocolos sanitarios a contratistas y subcontratistas. El demócrata revocó ambas órdenes en mayo de 2023.

En un memorándum enviado a jefes de departamentos y agencias, la Oficina de Gestión de Personal les ordena cumplir con el nuevo lineamiento antes del 8 de septiembre.

Acceda al memorándum de la OPM a las agencias federales