Paxton le pidió a la Corte Suprema de Texas que destituya a 13 legisladores demócratas que abandonaron el estado
Ken Paxton le pidió formalmente a la Corte Suprema de Texas que destituya a los legisladores demócratas que abandonaron el estado para boicotear la sesión especial para redistribuir los distritos electorales. Utilizando la figura del "abandono de cargo", el fiscal general presentó una demanda inicial contra 13 de los 54 representantes estatales demócratas que aún no regresaron al Capitolio.
Paxton, quien también busca la nominación republicana al Senado en 2026, había advertido a los demócratas que, en caso de que no regresaran para el viernes, buscaría removerlos de su banca. Cumplió esta promesa en la tarde, apenas minutos después de que la Cámara de Representantes de Texas se reuniera brevemente para constatar que no habían vuelto.
Entre otros gastos, los legisladores involucrados deben asumir el costo del alojamiento, la comida y las multas de 500 dólares diarios, que se acumulan por cada día que se ausenten a la sesión especial. La mayoría pasó la semana en un hotel en la ciudad de Chicago.
Ken Paxton investiga si un PAC de Soros financió a los legisladores demócratas que abandonaron Texas
Dustin Burrows, presidente de la Cámara de Representantes local, agregó algunas sanciones adicionales. Entre ellas están la deducción del 30% del presupuesto mensual de la oficina de cada miembro y la obligación de recoger sus nóminas en persona.
"Los legisladores demócratas rebeldes que huyeron del estado han abandonado sus funciones, dejando vacantes sus escaños. Estos cobardes sabotearon deliberadamente el proceso constitucional y violaron el juramento que prometieron cumplir. Su rebelión fuera del estado no puede quedar sin respuesta, y los asuntos de Texas deben continuar", expresó Paxton en un comunicado.
BREAKING: I've filed a historic lawsuit against Democrat runaways in SCOTX to secure an order declaring their seats vacant.— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 8, 2025
These cowards deliberately sabotaged the constitutional process. Their out-of-state rebellion cannot go unchecked, and the business of Texas must go on. pic.twitter.com/FDVVEjQDIx
"He solicitado a la Corte Suprema de Texas que declare lo que ha estado claro desde el principio: que los miembros fugitivos han abandonado oficialmente sus cargos en la Cámara de Representantes de Texas", añadió.
Días atrás, Paxton había anunciado investigaciones en curso contra las organizaciones Powered by People y Texas Majority PAC, por la "posible operación de un esquema ilegal de influencia financiera para sobornar a los demócratas y así romper el quórum". Powered by People fue fundada en 2019 por Beto O'Rourke, quien fue candidato al Senado en 2018, a presidente en 2020 y a gobernador en 2022.
En la petición realizada al máximo tribunal del Lone Star State, el fiscal general de Texas escribió lo siguiente: "Cuando los miembros de la Legislatura ignoran las órdenes de arresto, se niegan a cumplir con sus funciones y anuncian su intención de impedir que la Legislatura ejerza sus responsabilidades constitucionales, han demostrado, con palabras y conducta, su intención de renunciar a sus cargos".
El debate de la redistribución de distritos en Texas
En cuanto a la discusión por el mapa electoral, ese se realiza cada diez años de acuerdo a los resultados del censo. A mayor población, más asientos en la Cámara de Representantes para ese estado. El último mapa se dibujó en 2021 por la mayoría republicana de la Legislatura de Texas. Sin embargo, tras una carta del Departamento de Justicia, el gobernador Abbott busca rediseñarlo de cara a las elecciones del 2026. En caso de que su propuesta se apruebe, el GOP podría obtener cinco escaños adicionales.
Del otro lado, los demócratas acusan a Abbott de intentar una maniobra sin precedentes para intentar que los republicanos mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes el próximo año.