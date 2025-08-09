Texas: la propuesta de los nuevos distritos electorales pone de manifiesto el peso del voto hispano

Publicado por Israel Duro 9 de agosto, 2025

Hace menos de una década, si alguien hablaba de redistribuir distritos para concentrar el voto hispano, todo el mundo entendía que era una maniobra demócrata para consolidar su poder en esa zona. Sin embargo, han sido los legisladores del GOP de Texas quienes han puesto todas las fichas en la casilla de los latinos para conseguir cinco nuevos escaños de cara a las midterms de 2026.

Se trata de un contundente ejemplo del giro político que se viene percibiendo en el segundo grupo demográfico del país y el que está creciendo con mayor fuerza en los últimos tiempos. El votante hispano, considerado tradicionalmente "cautivo" del Partido Demócrata, fue clave para la apabullante victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones, y el GOP confía en mantener el idilio.

Históricos resultados del GOP en Texas en 2024

En 2024, Trump se impuso en los cuatro condados del Valle del Río Grande, una zona en la que ocho años antes ni siquiera alcanzó el 30 % de los votos. Además, en las pasadas elecciones el presidente logró la victoria en 14 de los 18 condados de Texas situados a menos de 20 millas (32 kilómetros) de la frontera. Además, se vivieron hitos en el Estado de la Estrella Solitaria como la primera victoria republicana en el condado de Starr -en el que el 98% de la población es hispana- en más de un siglo.

En tres de los distritos en poder del Partido Azul que los conservadores esperan conquistar —el 9.º distrito congresional al este de Houston, el 35.º distrito al sureste de San Antonio y el 28.º distrito del representante hispano Henry Cuellar en el sur de Texas—, los responsables de diseñar los mapas han trazado nuevos límites para que cada escaño sea más favorable para el GOP, añadiendo más votantes latinos al distrito.

Los votantes de estos tres distritos son mayoritariamente hispanos, como ocurre con el asiento ocupado por el representante Vicente González, demócrata por McAllen, cuyo escaño en el sur de Texas también está en el punto de mira de los conservadores.

Los demócratas confían en que la apuesta hispana se vuelva en contra del GOP

A pesar de que los demócratas se oponen radicalmente al nuevo mapa, como demuestra la huida de los legisladores estatales, los estrategas y legisladores demócratas no están muy convencidos de que la apuesta del GOP por los hispanos vaya a salirles bien. En primer lugar porque no será Trump quien encabece las papeletas electorales y, en segundo lugar, por el creciente descontento de los latinos con la gestión del presidente.

De acuerdo con una encuesta nacional realizada en julio por Equis Research, un tercio de los votantes hispanos que apoyó a Biden en 2020 y a Trump en 2024, planean volver a votar por un candidato demócrata, en este caso al Congreso, en 2026. Otro tercio de estos votantes aún no se ha decidido.

El Partido Azul vuelve a cortejar a los hispanos

Tras el varapalo sufrido en el feudo hispano, los demócratas preparan una estrategia de cortejo para votantes latinos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Para ello, se centrarán en la economía, sobre todo en cómo los aranceles empeorarán la inflación y en la lejanía de los republicanos en el día a día de los trabajadores, en especial los latinos.

En Texas, sin embargo, el GOP cuenta con algunos puntos a su favor, como el hecho de que un número importante de los bienes de consumo general haya bajado de precio desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero, sobre todo, porque muchos de los hispanos del sur de Texas trabajan en empresas de fracking, un sector en el punto de mira de los demócratas en su lucha por la energía verde.

Henry Cuéllar cree que el nuevo mapa podría beneficiarlo

Uno de los afectados por el cambio de mapas, el representante hispano por el Partido Demócrata Henry Cuellar, apuntó en conversación con The New York Times que, a pesar de su oposición al hecho en sí de que se redibujen los mapas por interés político, el nuevo trazado podría venirle bien, puesto que devuelve a su zona áreas que habían estado bajo su jurisdicción antes de los cambios de 2021.

"Por supuesto que no queremos que se lleve a cabo la redistribución de distritos. Pero ganaremos si ésta es la carrera que se nos presenta", apuntó el legislador, contra quien la republicana Mayra Flores -también hispana- ha anunciado su intención de competir.