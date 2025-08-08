Trump vs. James: El DOJ abre una investigación del gran jurado por el caso de fraude civil

Publicado por Agustina Blanco 8 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) inició una investigación de gran jurado contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un caso que intensifica las tensiones con el presidente Donald Trump.

La investigación, que se encuentra en sus primeras etapas, se lleva a cabo en Albany, Nueva York, y se centra en posibles acusaciones de privación de derechos relacionadas con la demanda por fraude civil que James presentó contra Trump. Según Fox News Digital, la oficina de James recibió esta semana citaciones para obtener documentos, incluida información vinculada a su caso contra la Organización Trump.

Por otro lado, la fiscal general, Pam Bondi, ha autorizado al fiscal especial Ed Martin para investigar las acusaciones de fraude hipotecario que involucran tanto a James como al senador demócrata por California, Adam Schiff. En esa línea, un gran jurado en Virginia examinará las denuncias contra James, mientras que otro en Maryland investigará las relacionadas con Schiff.

Estas acusaciones surgieron tras una carta de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), liderada por William Pulte, quien solicitó al DOJ investigar a James por presuntamente falsificar documentos hipotecarios para obtener condiciones de préstamo más favorables.

Los litigios de James contra Donald Trump

James, quien asumió el cargo en 2018, ha sido una figura central en los litigios contra Trump. En 2022, lideró una demanda civil por fraude empresarial contra la Organización Trump, logrando una sentencia de 454 millones de dólares contra en aquel entonces, expresidente republicano, y algunos de sus ejecutivos, incluidos dos de sus hijos. Un juez de Nueva York determinó que Trump y sus socios inflaron su patrimonio para obtener préstamos y beneficios financieros favorables. James afirmó entonces que el fraude financiero no es un delito sin víctimas, señalando que cualquier ciudadano que presentara documentos falsos enfrentaría consecuencias severas.

La fiscal general también ha desafiado activamente las políticas de la segunda Administración Trump, participando en demandas contra medidas como la congelación de fondos para programas sociales, despidos masivos de empleados federales y restricciones a la atención de menores transgénero. En respuesta a la investigación del DOJ, un portavoz de James calificó la acción como una “utilización como arma” del sistema judicial, defendiendo los litigios de su oficina contra Trump y la Asociación Nacional del Rifle, y comprometiéndose a seguir protegiendo los derechos de los neoyorquinos.

La investigación contra James



La investigación por fraude hipotecario se originó en abril cuando la FHFA solicitó a Bondi investigar a James por presuntas irregularidades en la compra de una propiedad en Virginia y en la declaración de unidades habitables en una vivienda multifamiliar en Brooklyn. James, por su parte, ha negado categóricamente estas acusaciones, y su abogado, Abbe Lowell, describió cualquier error en los documentos como un “error administrativo” en la carta dirigida a Bondi, calificando la investigación como una represalia política.

Mientras tanto, Trump ha intensificado sus críticas contra James, llamándola una “política totalmente corrupta” en su plataforma Truth Social, y exigió su renuncia inmediata como fiscal general de Nueva York.