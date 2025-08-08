James Carville pide perdón por acusar a Melania Trump de una "conexión Epstein"

Publicado por Santiago Ospital 8 de agosto, 2025

El estratega demócrata James Carville pidió disculpas públicas por haber sugerido un vínculo entre Melania Trump y el caso Epstein. El veterano asesor también retiró los polémicos segmentos de una entrega de su podcast de análisis político, Politics War Room.

"Después del episodio, recibimos una carta del abogado de Melania Trump", relató Carville al comienzo de un capítulo posterior. El letrado, continuó, "discrepaba con el título del video y con un par de comentarios que hice sobre la primera dama".

Tras volver a mirar el contenido, aseguró, "revisamos sus quejas, eliminamos el video y eliminamos esos comentarios del episodio". "Retiro estas declaraciones y me disculpo".

Ni Carville ni Trump aclararon cuáles eran, en específico, los comentarios ahora eliminados.

En una imagen compartida por FLOTUS en su cuenta oficial de twitter se puede leer que el título era "The EPSTEIN Connection - TRUMP & MELANIA" ("La conexión EPSTEIN - TRUMP Y MELANIA").

Un video, ahora privado, todavía aparece indexado al buscador de Google con ese título. La descripción reza: "James Carville y [el periodista y copresentador] Al Hunt se unen a Judd Legum para profundizar en las intrincadas conexiones entre Donald y Melania Trump y Jeffrey [Epstein]".

The EPSTEIN Connection - TRUMP & MELANIAGoogle/VOZ.

Según The Hill, Melania Trump protestó contra un segmento en el cual Carville discutía cómo ella conoció a Epstein. Un portavoz de la primera dama le dijo al mismo periódico: "Los abogados de la primera dama Melania Trump están trabajando activamente para garantizar que quienes difunden falsedades maliciosas y difamatorias se retracten y pidan disculpas de inmediato. La verdadera historia de cómo la primera dama conoció al presidente Trump se encuentra en su libro superventas, Melania".

En otro video, todavía disponible este viernes en YouTube, Carville sugiere como posible que Melania haya conocido a Donald gracias a Epstein. En su memoria, la primera dama cuenta que conoció al presidente en una fiesta en Nueva York, a la que había sido invitada por una amiga. Ella misma había compartido el mes pasado un fragmento del capítulo, llamado “Hola, soy Donald Trump”, en sus redes sociales:

También en julio, el portal The Daily Beast eliminó un artículo que afirmaba que un agente de modelaje había introducido a la pareja presidencial.

"Después de que se publicara esta historia, The Beast recibió una carta del abogado de la primera dama Melania Trump en la que cuestionaba el titular y el enfoque del artículo", se puede leer en una nota del editor recogida por The New York Post.

"Tras revisar el asunto, The Beast ha retirado el artículo y se disculpa por cualquier confusión o malentendido".